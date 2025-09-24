Un niño de 10 años escapó de madrugada y fue encontrado cerca del Aeropuerto

La tranquilidad de una familia salteña se vio alterada cuando, al despertar, descubrieron que su hijo de 10 años no estaba en su habitación. Al revisar las cámaras de seguridad del domicilio, constataron que el menor había salido de la casa a las 5 de la madrugada con una mochila en la espalda y rumbo desconocido.

De inmediato, los padres dieron aviso al Sistema de Emergencias 911 y realizaron la denuncia correspondiente. Esto activó un amplio operativo de búsqueda que se desplegó por distintos sectores de la ciudad. En las primeras horas, la Policía informó que se trataba de otro niño de 12 años extraviado, lo que generó confusión en el caso.

Finalmente, a las 7 de la mañana, efectivos policiales hallaron al pequeño en inmediaciones del Aeropuerto Martín Miguel de Güemes, tras haber caminado durante más de dos horas por calles y avenidas sin que nadie advirtiera su situación.

De acuerdo con lo informado por Radio Salta, esta es la primera vez que el niño protagoniza un episodio de este tipo. Las razones por las que decidió abandonar su hogar a esa hora de la madrugada todavía se desconocen. El menor fue restituido a sus padres y se encuentra en buen estado de salud.

El caso generó inquietud en la comunidad, ya que expuso cómo un niño de tan corta edad pudo deambular durante horas sin despertar sospechas ni recibir ayuda, hasta llegar a una zona tan transitada como el aeropuerto salteño.