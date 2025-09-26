Cafayate: acusan a una mujer de incumplir con el pago de la cuota alimentaria

La fiscal penal de Cafayate, Sandra Rojas, imputó provisionalmente a una mujer mayor de edad, por la presunta comisión del delito de incumplimiento de los deberes de asistencia familiar.

El denunciante es la expareja de la acusada, con quien tuvo cuatro hijos menores de edad, de quienes tiene la tenencia.

El padre de los menores manifestó que la mujer no asistió a la audiencia de mediación que estaba dispuesta para agosto de 2024. Además, señaló que la madre no estaría cumpliendo con el pago de las cuotas alimentarias y que se desentiende sus responsabilidades parentales.

El incumplimiento del convenio de mediación data de mayo de 2022, cuando se realizó la primera audiencia en el Centro de Mediación de Cafayate.

En esa oportunidad, la acusada se comprometió a restablecer el pago regular de la cuota alimentaria, lo cual implicaba la apertura de una cuenta judicial. Asimismo, se estableció que el cuidado personal de los menores quedaría exclusivamente a cargo del denunciante.

El damnificado presentó la documentación probatoria, incluyendo el certificado de discapacidad de uno de los niños, quien debe trasladarse a la ciudad de Salta para recibir tratamientos médicos.

Durante la audiencia de imputación, la acusada se abstuvo de declarar. Mientras tanto, las diligencias continúan a la espera de que el defensor oficial de la imputada realice las presentaciones correspondientes, a fin de avanzar hacia una resolución del caso.