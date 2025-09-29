PUBLICIDAD

Fiesta Patronal
comadreja
Tartagal
Chaco salteño
Aeropuerto Martín Miguel de Gûemes
Crueldad animal
Tragedia en Miramar
Municipalidad de Salta
Brutal agresión
Fred Machado
Policiales

Brutal ataque en Tartagal: hay un hombre imputado y otro lucha por su vida

Un hombre de 29 años fue herido gravemente con un arma blanca en la Comunidad Lapacho 2 el pasado viernes y permanece internado en estado crítico.
Lunes, 29 de septiembre de 2025 14:09
Un hombre de 29 años resultó gravemente herido con un arma blanca durante una pelea el pasado viernes en la Comunidad Lapacho II, en Tartagal. La víctima fue trasladada de urgencia al hospital Juan Domingo Perón, donde permanece en terapia intensiva con lesiones en la zona torácica y en las manos.

El principal sospechoso, un hombre mayor de edad, ya fue imputado por tentativa de homicidio y permanece bajo custodia mientras continúa la investigación judicial. Durante la audiencia de imputación, el acusado se abstuvo de declarar.

La detención se concretó este sábado en Misión La Mora II con la intervención de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, que coordina las actuaciones judiciales.

Las primeras averiguaciones

De acuerdo con las primeras pesquisas, el ataque se produjo durante una reunión en la que se consumían bebidas alcohólicas y estupefacientes. Luego de un desacuerdo, uno de los participantes habría herido al otro con un arma blanca y luego se dio a la fuga.

Estado de salud

Familiares del herido informaron que también presenta lesiones en los dedos, supuestamente al intentar defenderse y que requiere asistencia respiratoria. Los médicos califican su estado como crítico y su recuperación es incierta.

Temas de la nota

Temas de la nota

