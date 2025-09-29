Joven murió aplastado por un colectivo en Pichanal: investigan las causas del trágico accidente

Un fatal siniestro vial conmociona a la comunidad de Pichanal. Durante la noche del domingo, un joven falleció al ser arrollado por las ruedas de un colectivo del servicio interurbano de pasajeros en la esquina de las calles Salta y 20 de Febrero.

De acuerdo con los testimonios de vecinos y transeúntes, el muchacho -cuya identidad aún no fue confirmada oficialmente, aunque se presume que es oriundo de San Ramón de la Nueva Orán- habría intentado abordar la unidad en momentos en que el chofer ejecutaba un giro en la intersección. En esa maniobra, perdió el equilibrio, cayó al pavimento y terminó atrapado bajo la unidad.

Al lugar se presentaron de inmediato efectivos policiales y personal de salud, quienes lograron retirar al joven de debajo del colectivo y lo trasladaron al hospital local, donde ingresó sin signos vitales. Los médicos confirmaron su fallecimiento poco después.

En la escena trabajaron peritos del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) para determinar la mecánica del accidente y establecer responsabilidades. Se prevé que en las próximas horas se conozca el resultado de las pericias y se avance con la identificación formal de la víctima.

Este trágico hecho vuelve a poner en foco la seguridad de los usuarios del transporte interurbano en el norte provincial y las maniobras de ascenso y descenso de pasajeros en zonas con alto tránsito.