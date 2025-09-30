 Atropelló a dos niñas en Cafayate y lo acusan de estar ebrio

Un sábado por la noche que parecía tranquilo en Cafayate terminó con un episodio que generó indignación en todo el Valle Calchaquí. Dos niñas fueron embestidas por un automóvil en la intersección de calle Buenos Aires y Pasaje Tadeo, cuando el conductor, identificado como Tapia, retrocedió de manera repentina y sin advertencias, según relataron testigos.

El hecho ocurrió cerca de las 21.55. Una testigo que presenció todo detalló que las menores esperaban cruzar cuando el vehículo se detuvo, pero de pronto dio marcha atrás sin encender luces de reversa ni atender a los gritos de alerta de los presentes.

El violento retroceso terminó con una niña golpeada y tirada a un costado con heridas en sus piernas, mientras que la otra fue atrapada por la rueda trasera izquierda. El relato fue estremecedor: "Como no escuchaba los gritos, él seguía haciendo marcha atrás, agarrándole la pierna hasta casi el estómago”, señaló la testigo.

Desesperados, vecinos levantaron la parte trasera del auto para liberar a la pequeña. Una de ellas fue llevada de urgencia al hospital en un vehículo particular y recibió el alta al día siguiente con dolores abdominales y un gran susto.

Intento de fuga y enojo vecinal

Lo que más encendió la bronca fue la reacción del conductor, que habría intentado darse a la fuga y “minimizó lo ocurrido”, según los vecinos que lo retuvieron poniéndose delante del vehículo, detalló Radio Cafayate.

La tensión aumentó cuando uno de los hijos del implicado llegó al lugar y comenzó a insultar a los presentes, acusándolos de haber golpeado el auto y a su padre. Los testigos aclararon que los gritos y empujones de la gente fueron para que el conductor tomara conciencia de lo que estaba haciendo.

Sospechas sobre la policía

El arribo de la policía y personal de tránsito no calmó los ánimos. Según denunciaron, el hombre se negó a soplar la pipeta y, pese a todo, no fue demorado. “Lo raro fue que el hijo se llevó el vehículo y al conductor se lo llevó la policía, pero nunca lo demoraron ni le quitaron el carnet”, relató la testigo.

La situación despertó aún más sospechas cuando se supo que el acusado es un jubilado de la policía. “No por eso corresponde que no hagan la detención. ¡La falta de responsabilidad es enorme!”, sostuvo la vecina.

Denuncia y reclamo social

La denuncia formal fue presentada, aunque los familiares de las niñas cuestionaron que solo se haya tomado como una “ampliación” y no se hayan aplicado sanciones inmediatas.

La comunidad de Cafayate exige que la Justicia investigue no solo al conductor, sino también el accionar de las fuerzas de seguridad. En este caso caso hay alcohol al volante, impunidad y trato preferencial cuando los implicados son exfuncionarios de la policía, señalaron indignados.