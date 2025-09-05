VIDEO Le dispararon dos veces al piloto Emanuel Moriatis para robarle la moto en plena Panamericana

El piloto y dirigente del automovilismo argentino, Emanuel Moriatis, vivió una de las situaciones más violentas de su vida: fue interceptado por dos delincuentes armados que, sin dudarlo, le dispararon dos veces para quitarle la moto.

El ataque ocurrió en la autopista Panamericana, a la altura de la calle Corrientes, en plena hora pico. Moriatis viajaba en su Ducati 1200 Multistrada, cuando el tránsito quedó detenido. Como suele ocurrir, los motociclistas avanzaban por el lateral derecho, un carril angosto entre el paredón y los autos. Allí fue sorprendido por los delincuentes a bordo de otra moto.

“Se pusieron al costado, casi como para chocarme, y me cruzaron la moto. Cuando me bajé, tiraron un tiro al cuerpo mientras intentaba correr”, relató con crudeza en Radio Mitre.

Los ladrones le arrebataron la mochila y escaparon, dejando al excampeón paralizado. “Ya había frenado, ya había soltado la moto, ¿con qué necesidad de disparar?”, cuestionó indignado.

Minutos después, un joven se acercó para auxiliarlo y le prestó un teléfono para comunicarse con su familia. Sorprendentemente, a menos de un kilómetro del lugar apareció su moto: estaba detenida con la pata de apoyo, como si hubiese sido dejada intencionalmente. “No sé si pensaron que tenía rastreador”, especuló.

La segunda desilusión llegó cuando intentó radicar la denuncia: la Policía le confirmó que en esa zona no hay cámaras que registren lo ocurrido. “¿Qué se hace en estos casos?”, se preguntó con impotencia.

Moriatis decidió grabar un video y subirlo a Instagram para advertir a otros motociclistas: “Estoy a la buena de Dios. Lo único que puedo hacer es avisarles que tengan cuidado”.

El piloto confesó que había dejado de usar la moto por la inseguridad, pero ese día decidió sacarla y terminó siendo víctima de lo que tanto temía. Hace apenas un mes, un amigo suyo sufrió un asalto calcado en la misma zona.

El caso se suma a una larga lista de robos violentos en la Panamericana, donde los motociclistas quedan atrapados sin salida entre el tráfico y el paredón de cemento, convirtiéndose en blanco fácil de los delincuentes.