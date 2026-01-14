Tres detenidos por abuso grupal y agresión en Chaco

Tres hombres de 27, 30 y 40 años fueron detenidos ayer en la ciudad de Resistencia, Chaco, acusados de abusar sexualmente a una joven de 22 años. El hecho ocurrió en una calle del barrio Chino, donde los sospechosos también la habrían golpeado violentamente en la cara con un ladrillo.

Según la denuncia de la chica, el episodio ocurrió cerca de las 8, cuando cuatro hombres la abordaron mientras ella caminaba por las inmediaciones de la calle 12. Al interceptarla, dos de ellos la habrían comenzado a tocar en sus zonas íntimas y otras partes del cuerpo mientras la obligaban a tomar alcohol con el grupo.

Ante la negativa de la joven a consumir bebidas, uno de los sospechosos la habría agredido físicamente en la cara con un ladrillo. Al mismo tiempo, la víctima relató que los agresores intentaron llevarla a la fuerza hacia el interior de un domicilio. Sin embargo, la intervención de un vecino y otros familiares evitó que la situación escalara.

Derivada al Hospital Perrando

Minutos después, la joven, acompañada por su hermana y su prima, se dirigió a una comisaría para radicar la denuncia. En ese marco, fue trasladada a la División Violencia Familiar y de Género, donde formalizó la acusación, y luego derivada al Hospital Perrando para recibir asistencia médica.

Con los datos aportados, la Policía identificó a los presuntos agresores, quienes residirían en un rancho precario de la zona. Cerca de las 11, efectivos de la comisaría 10º metropolitana, a cargo de la investigación, lograron detener a tres de los cuatro denunciados en un domicilio de barrio Toba. El cuarto involucrado sigue prófugo.

La causa fue caratulada como presunto abuso sexual simple en concurso real con lesiones leves. Según fuentes policiales, los detenidos quedaron alojados en sede policial mientras continúa la búsqueda del sospechoso restante y la recolección de pruebas para esclarecer el hecho. La víctima recibió asistencia médica y contención especializada.