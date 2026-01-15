Un robo a metros de la plaza 9 de Julio deja expuesta la seguridad en Salta

En una de las cuadras más transitadas del centro salteño, donde la rutina diaria suele imponerse sin sobresaltos, la imagen de una puerta de vidrio destrozada y rastros de sangre en el ingreso alteró la escena habitual. El hecho ocurrió durante la madrugada en un comercio gastronómico coreano ubicado sobre calle España al 400, a escasos metros de la plaza 9 de Julio, un punto neurálgico de la ciudad caracterizado por el movimiento constante y la presencia de cámaras de seguridad.

No se trató de un robo con ingreso forzado. Quien o quienes actuaron rompieron la puerta de vidrio para acceder al local, que en su frente funciona como mini supermercado especializado en comidas y bebidas coreanas, y que hacia el interior se extiende como restaurante, donde se pueden degustar platos tradicionales de ese país. Se trata de un espacio ampliamente concurrido, no solo por vecinos y turistas, sino también por miembros de la comunidad coreana que residen en Salta, que encuentran allí un punto de referencia cultural y gastronómico.

El episodio dejó al descubierto algo más que daños materiales. En el interior del local hay cámaras de seguridad, por lo que el ingreso y los movimientos dentro del comercio habrían quedado registrados. En el exterior inmediato, en cambio, no habría cobertura directa, un detalle que contrasta con el hecho de que la zona cuenta con sistemas de videovigilancia pública y privada distribuidos en distintos puntos del microcentro.

Las pericias policiales se realizaron en las primeras horas del día y los rastros de sangre hallados fueron preservados para su análisis. En ese contexto, y teniendo en cuenta la densidad de cámaras en el área, desde el ámbito investigativo se descuenta que el Sistema de Emergencias 911 ya debería contar con elementos suficientes para reconstruir el recorrido del autor o los autores del robo, tanto antes como después del hecho.

Más allá de la investigación en curso, el robo vuelve a poner sobre la mesa la discusión en Salta: la capacidad real de prevención y respuesta del sistema de videovigilancia en el corazón de la ciudad. Que un comercio de estas características haya sido vulnerado en plena madrugada y a metros de la principal plaza, reabre interrogantes pone en foco otra vez la seguridad en su conjunto.