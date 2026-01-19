Secuestran un cargamento de casi una tonelada de hojas de coca en Santiago del Estero

Un cargamento cercano a la tonelada de hojas de coca fue secuestrado en una ruta de Santiago del Estero. Por el hecho, el vegetal -materia prima para la obtención del clorhidrato de cocaína- fue decomisado por la Justicia federal.

El procedimiento se realizó en el paraje Saladillo, departamento Alberdi cuando dos hombres que circulaban en una camioneta fueron interceptados por personal de seguridad.

El importante procedimiento policial se llevó a cabo el 18 de enero al mediodía sobre la ruta provincial 2, a la altura del paraje Saladillo, departamento Alberdi, donde efectivos de la Muralla Norte interceptaron una camioneta que transportaba una gran cantidad de hoja de coca.

El operativo se realizó alrededor de las 11:30, cuando personal policial que efectuaba recorridos preventivos detuvo la marcha de una camioneta Renault Alaskan blanca, doble cabina, con carpa negra. En el vehículo se desplazaban dos hombres de 42 y 37 años, uno domiciliado en la provincia de Jujuy y el otro sería salteño, quienes manifestaron que transportaban hoja de coca con destino a la ciudad de La Banda.

Ante la situación y con la presencia de un testigo, los efectivos procedieron a la apertura del rodado, constatando la existencia de numerosos paquetes tanto en la caja como en el interior de la carpa. Tras dar intervención al Juzgado Federal 2, se autorizó la requisa del vehículo, el secuestro de la mercadería y el traslado del procedimiento a la base operativa.

Ya en sede policial, se realizó el pesaje de la carga, arrojando un total de 41 bultos con un peso de 924,24 kilogramos de hoja de coca. Además, se efectuó una inspección con canes adiestrados, la cual dio resultado negativo para la detección de estupefacientes tipo cocaína o pasta base de la misma droga.

Luego de verificar que tanto los ocupantes como el vehículo no registraban impedimentos legales, la autoridad judicial dispuso que los hombres quedaran supeditados a la causa y posteriormente continúen con su libertad ambulatoria, mientras que la mercadería quedó formalmente secuestrada y a disposición de la autoridad competente.

El procedimiento fue destacado por la fuerza como resultado de los controles preventivos que se realizan en rutas del norte provincial, que impiden el tránsito de estupefacientes que se dirigen hacia las grandes ciudades del sur del país.

40 millones de pesos en hojas de coca

