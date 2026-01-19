Sangre y tragedia en una fiesta de 15: una pelea ajena al festejo derivó en un homicidio en Chaco

Lo que debía ser una noche de celebración, música y encuentro familiar terminó marcada por el caos y la tragedia. El hecho ocurrió en la ciudad chaqueña de Villa Ángela, donde una fiesta de 15 se vio abruptamente interrumpida por un conflicto externo que, en pocos minutos, transformó el festejo en un escenario de violencia con consecuencias irreversibles.

Según la reconstrucción realizada por los investigadores, el cumpleaños se desarrollaba con normalidad en una vivienda ubicada sobre la calle Alvear al 540. Sin embargo, cerca de las 3 de la madrugada, un grupo de personas que no estaba invitado se acercó al domicilio y comenzó a discutir con algunos de los asistentes. Lo que en un principio fue un cruce verbal fue ganando tensión y derivó en empujones y golpes, generando una situación de descontrol generalizado.

En medio de ese enfrentamiento, un joven de 24 años cayó al suelo gravemente herido. Testigos relataron que presentaba una puñalada en el pecho. Familiares y allegados lo trasladaron de urgencia al hospital local, pero pese a los intentos por salvarle la vida, minutos después se confirmó su fallecimiento. La víctima fue identificada como Jorge Acevedo.

Tras el alerta, efectivos de la Policía del Chaco arribaron al lugar y realizaron las primeras actuaciones. En el domicilio se secuestraron un cuchillo y una escopeta de fabricación casera tipo tumbera, elementos que quedaron a disposición de la Justicia para ser peritados y que forman parte central de la investigación.

Con la confirmación del homicidio, la causa quedó a cargo de la Fiscalía Nº 3, encabezada por el fiscal Sergio Ríos, quien ordenó una serie de periticias, el relevamiento de testimonios y la reconstrucción de los momentos previos al ataque. A partir de esas diligencias, se logró identificar a la presunta autora de la agresión fatal.

La acusada es Milagros Cardozo, una joven de 20 años, señalada por los investigadores como quien habría participado directamente en el episodio que terminó con la muerte de Acevedo. Con estos elementos, el fiscal solicitó una orden de captura en su contra.

La detención se concretó durante la tarde del domingo, cuando la joven se presentó de manera voluntaria en la Comisaría Primera, acompañada por su abogado. Allí quedó formalmente detenida y se dispuso, además, el secuestro de la ropa que habría utilizado durante el cumpleaños, la cual será sometida a peritajes para determinar su posible vinculación con el hecho.

Mientras la investigación avanza para establecer responsabilidades y esclarecer el contexto exacto del ataque, el caso generó una fuerte conmoción en la comunidad de Villa Ángela. Una fiesta pensada para celebrar una etapa de la vida terminó atravesada por la violencia, dejando una víctima fatal y una familia sumida en el dolor, en un episodio que volvió a exponer cómo un conflicto ajeno puede convertir una noche de alegría en tragedia.