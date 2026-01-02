Santa Fe: dos hombres fusilados fueron hallados en una lancha a la deriva

Dos hombres muertos por fusilamiento fueron hallados en una lancha a la deriva junto al cadáver de una vaca en el río Coronda, en la localidad santafesina de Sauce Viejo.

En base a la información de medios locales, las víctimas fueron encontradas gracias a un llamado al 911 por parte de vecinos que tomaron noción de lo que ocurría, intentaron acercarse, pero notaron que las personas estaban inertes.

Efectivos de la Comisaría 19ª junto a personal de la Prefectura Naval Argentina arribaron hasta la escena, amarraron la embarcación y dieron confirmación de lo que habían percibido los denunciantes.

Tras constatar la presencia de los cuerpos, se dio intervención al Ministerio Público de la Acusación, que ordenó el resguardo del área y el inicio de las pericias correspondientes para establecer la mecánica del hecho y las identidades de las víctimas.

De acuerdo a las primeras actuaciones, ambos hombres presentaban múltiples impactos de arma de fuego compatibles con un fusilamiento y la causa quedó a cargo de la fiscalía de turno que busca determinar si el doble crimen guarda relación con un ajuste de cuentas o con otras actividades ilícitas vinculadas a la zona ribereña.