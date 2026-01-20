Pinamar: volvieron a operar a Bastian

La salud de Bastian, el nene de 8 años que sufrió un accidente en Pinamar, volvió a encender las alarmas. Ayer ingresó al quirófano y ya fue operado por quinta vez. "La intervención fue exitosa", contó el abogado del padre de Bastian, Matías Morla.

Según se informó, el procedimiento estuvo vinculado a la necesidad de volver a colocarle una válvula para monitorear la presión endocraneana, un procedimiento clave para controlar posibles inflamaciones tras el grave traumatismo sufrido. Se trata de una cirugía considerada menor.

El accidente ocurrió el lunes 12 de enero, cuando el UTV en el que viajaba el nene y su familia chocó contra una camioneta Amarok en la zona de médanos de La Frontera, Pinamar.