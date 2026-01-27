Sin esclarecer: tras 9 años Jimena Salas aún no recibió justicia

El 27 de enero de 2017, entre las 12.30 y las 13.30, Jimena Beatriz Salas, de 44 años en ese entonces, fue asesinada de decenas de cuchilladas en el living comedor de su casa, sobre calle Las Virginias sin número del barrio San Nicolás, en Vaqueros.

La investigación tuvo, al menos, tres etapas. La primera desde el momento del hecho hasta mayo de 2019, tiempo en que las pesquisas eran dirigidas por los fiscales Pablo Paz y Rodrigo González Miralpeix, quienes creían que el asesinato se produjo en ocasión de robo.

Para ese entonces, lo único que sí se tenía eran dos muestras genéticas obtenidas en la escena del hecho. Las mismas, identificadas como "Hombre 1" y "Hombre 2", correspondían a los supuestos asesinos de Jimena. La pista era directa, pero no tenía rostro, como tampoco las fotos de una persona obtenida del celular roto de la víctima. Algo que resultó extraño.

Las versiones recogidas solo permitieron establecer que los asesinos llegaron con un can de raza (Caniche Toy) en brazos, el que supuestamente hallaron extraviado. Llamativamente esa persona fue a ese lugar del vecindario muchas veces pero su rostro no aparecía, al menos en las imágenes presentadas como prueba.

Foto: Javier Rueda

El caso pasó a investigarse como un crimen por encargo, siendo Nicolás Cajal, viudo, el principal apuntado. En ese marco, el 14 de junio de 2019, Sergio Vargas, un vendedor ambulante que había visitado el barrio de la víctima días previos y la fecha del asesinato de Jimena, fue el primer detenido. Se lo acusó de ser el autor material, pero luego se desechó esa idea y finalmente se le imputó una participación menor en el crimen. Casi al unísono, se acusó al viudo, aunque tampoco como responsable directo, sino por encubrimiento.

Con esta acusación, los nuevos fiscales llevaron el caso a juicio, pero no pudieron sostener las imputaciones. El Tribunal de Juicio absolvió a ambos acusados en mayo de 2021, fin a la segunda investigación.

La tercera etapa se inició con nuevo equipo de fiscales. Se retomaron las pistas reunidas en un comienzo. Así se llegó a la detención de los hermanos Javier Nicolás, Carlos Damián y Adrián Guillermo Saavedra, los tres imputados por el crimen. El primero quedó complicado con su ADN. Concidió con la muestra de "Hombre 1" halladas en la escena del crimen.

Foto: Javier Rueda

Cuando todo parecía aclarar, murió en víspera de su juicio Javier Nicolás Saavedra, el supuesto "Hombre 1". Sin él, todo fue un paseo para la defensa de los otros imputados. Ni un roce. La causa está ahora en casación, la fiscalía y la querella por una condena, la defensa por la absolución lisa y llana. Mientras, Jimena Salas sigue esperando. La sociedad necesita saber cuál fue el móvil para silenciar a una mujer con tamaña furia y crueldad.

Javier Saavedra, ¿absuelto o culpable?

Tras más de siete años de ardua investigación y un extenso proceso judicial, el Tribunal de Juicio ha dictado sentencia en la causa por el homicidio de Jimena Beatriz Salas.

El Tribunal presidido por el juez José Luis Riera e integrado por los jueces Mónica Faber y Maximiliano Troyano, confirmó la certeza de la autoría material del crimen en la persona de Javier Nicolás Saavedra, alias "Chino". No obstante, y en aplicación del principio que impide la acción penal contra un fallecido, dispuso su sobreseimiento por extinción de la acción penal a causa de su muerte. En la misma resolución, el Tribunal dispuso la absolución de los coacusados. Adrián Guillermo y Carlos Damián, fueron absueltos, por el beneficio de la duda. El abogado Pedro Arancibia insiste con la condena a estos últimos como partícipes secundarios.