A los 13 años fue internada por un coma alcohólico

Una fiesta clandestina terminó en un pedido de urgencia cuando una niña prácticamente se desvaneció en la misma haciendo imposible que la joven recuperte la conciencia, siendo trasladada luego a un centro asistencial donde se encuentra internada en estado de observación.

Lo que parecía una fiesta por poco se transformó en una tragedia. En la celebración, aparentemente clandestina el alcohol fue desmedido. En ese evento una adolescente de 13 años al parecer consumió enormes cantidades de la sustancia hasta quedar sin respuestas físicas.

Tras la descompensación, la menor fue asistida e internada de urgencia en estado crítico, luego que se comprobara que sufrió una intoxicación alcohólica severa que llegó hasta el coma.

El hecho ocurrió tras una fiesta clandestina realizada en un domicilio del barrio Aeroparque de la ciudad de San Ramón de la Nueva Orán, sobre pasaje San Lorenzo, informaron portales de esa ciudad del norte de la provincia de Salta.

La menor fue encontrada tendida en el suelo, con dificultades respiratorias, y trasladada de inmediato al centro de salud, donde el personal médico logró estabilizarla y sacarla del riesgo de vida. Continúa bajo estricta observación.

Según informó Norte Ya, el caso fue puesto en conocimiento de la Fiscalía Penal 2, que ordenó labrar actas de infracción a las responsables del evento y realizar un seguimiento permanente del estado de salud de la adolescente. También interviene la Asesoría de Menores.

El episodio vuelve a encender la alarma sobre las fiestas ilegales, el consumo de alcohol en menores y la responsabilidad de los adultos.