En una ambulancia ingresaban fernet a un estadio, irán a juicio

Un hombre y dos mujeres, quienes se hallan imputados como coautores de una contravención a la ley de eventos deportivos, irán a juicio. Su caso es singular, utilizaron una ambulancia y en su carácter de personal de salud pretendieron ingresar bebidas alcohólica para su distribución y venta entre los hinchas de los clubes que disputaban un partido de fútbol; poniendo de esta manera en riesgo a los miles de simpatizantes que no consumen bebidas alcohólicas, acelerante siempre de los disturbios y violencia en el fútbol.

El hecho ocurrió el 17 de octubre pasado, durante el partido disputado entre los clubes Juventud Antoniana y Gimnasia y Esgrima de Chivilcoy en el Estadio Padre Ernesto Martearena.

La fiscal penal interina de la Unidad Fiscal Contravencional (UFICON), Gabriela Dávalos, requirió al Juzgado de Garantías interviniente, la elevación a juicio de la causa seguida contra un hombre y dos mujeres, imputados como coautores de la contravención a la ley de eventos deportivos, prevista en el artículo 40 en función del artículo 42 de la ley 24.192.

El partido: Juventud Antoniana y Gimnasia de Chivilcoy

La intervención de Uficon inició el viernes 17 de octubre pasado, durante el partido disputado entre los clubes Juventud Antoniana y Gimnasia y Esgrima de Chivilcoy en el Estadio Padre Ernesto Martearena, cuando personal policial consultó a la Fiscalía por el secuestro de cientos de bolsitas plásticas rellenas con fernet.

De acuerdo con el informe policial, un enfermero que había ingresado en una ambulancia de la empresa Vivten, se presentó en la puerta 0, solicitando autorización para el ingreso de dos enfermeras. Al realizar la requisa, los efectivos detectaron la mercancía que intentaban introducir para la venta en el estadio Padre Martearena.

La policía halló pequeños envases plásticos con bebida alcohólica de alta graduación. Las mujeres fernetceras fueron trasladadas al puesto policial del estadio donde comenzaron a sacar de entre sus prendas y de distintas partes de su cuerpo los consabidas dosis de la espirituosa bebida alcohólica.

Posteriormente, la policía se dirigió a la ambulancia en la que había ingresado un enfermero de 54 años, el director del asunto, al parecer, y en su mochila aparecieron 96 sobres de fernet listos para la distribución y venta.

Desde Uficon se dispuso el secuestro y decomiso de la mercadería, y el inicio del protocolo contravencional. Tras reunir distintas pruebas y, con el testimonio aportado por testigos, se requirió que estas personas sean juzgadas.

El caso

El enfermero se presentó, asistido por un defensor oficial, y brindó su versión de los hechos y luego hicieron los mismos las dos enfermeras que participaban del negocio de embriagar a las hinchas de fútbol.