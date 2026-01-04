Un joven murió en un brutal duelo a cuchillazos en Chaco

Un joven de 27 años murió tras un violento enfrentamiento a cuchillazos ocurrido en el Complejo Turístico Laguna El Tigre, en la localidad chaqueña de General San Martín, durante la mañana del 1 de enero. El episodio fue registrado en video por testigos y las imágenes se difundieron rápidamente.

El hecho se produjo mientras continuaban los festejos de Año Nuevo en el predio turístico, donde decenas de personas permanecían reunidas desde la noche anterior. En ese contexto, una discusión entre dos jóvenes derivó en un enfrentamiento armado con cuchillos.

Las filmaciones muestran a ambos protagonistas atacándose mutuamente. En medio del forcejeo, uno de ellos -vestido con una remera roja- se detuvo al recibir una herida en el torso. Al levantarse la prenda, quedó en evidencia la gravedad de la lesión en la zona torácica izquierda.

Falleció en el lugar de la pelea

Tras desistir del enfrentamiento, el joven herido se alejó del lugar y cayó inconsciente cerca del sector de baños del complejo. Pese a los intentos de auxilio por parte de algunas personas presentes, falleció en el lugar antes de poder recibir atención médica.

La víctima fue identificada como Diego Raúl Gauna, de 27 años. Horas más tarde, personal policial detuvo a Adrián Ariel Roque Vallejos Aquino, de 23 años, señalado como el presunto agresor. En la escena del hecho se secuestró un cuchillo de 23 centímetros de longitud con manchas rojizas.

Conflictos previos

La causa quedó a cargo de la Fiscalía de Investigación Penal 2, conducida por la doctora Andrea Langellotti. La principal hipótesis apunta a que no se trató de un cruce fortuito, ya que ambos jóvenes mantenían conflictos previos y habrían llegado al lugar armados.

Durante los rastrillajes posteriores, la policía incautó un automóvil Volkswagen Gol, una motocicleta Motomel Blitz, conservadoras con bebidas alcohólicas y prendas con rastros hemáticos. El acusado permanece detenido e imputado de manera preliminar por homicidio en riña, mientras se aguardan los resultados de la autopsia para avanzar con la calificación legal definitiva.

El enfrentamiento ocurrió ante la mirada de numerosos testigos que se encontraban en el predio turístico celebrando el Año Nuevo. En uno de los videos se observa a la víctima abandonar herida la disputa, antes de desplomarse.