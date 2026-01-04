Mató a un joven en Embarcación, intentó huir con su madre y fue detenido: se conocieron nuevos detalles

La ciudad de Embarcación se vió sacudida por un homicidio que combinó una discusión callejera, un ataque con arma blanca, una huida desesperada y un operativo cerrojo de gran magnitud que terminó con dos personas detenidas. La víctima, un hombre de 30 años, conocido como "Puro" murió tras ser apuñalado en el abdomen, mientras que el presunto autor del crimen, un joven de 22, apodado "Gallito", fue capturado horas después cuando intentaba escapar por las vías del ferrocarril acompañado por su madre.

El hecho se registró durante la madrugada de ayer, en el barrio Eva Perón, donde -según coincidieron varios testigos -un grupo de personas se había reunido a ingerir bebidas alcohólicas en una vivienda, cuando por causas que se investigan, dos jóvenes mantuvieron una discusión que rápidamente se tornó violenta y que terminó con los involucrados en plena calle. En medio del enfrentamiento, el joven de 22 años habría extraído un puñal y asestó una estocada directa a la víctima en el estómago.

Gravemente herido, el hombre alcanzó a caminar algunos metros en un intento agónico por pedir ayuda, pero se desplomó en plena vía pública. Varios llamados de vecinos alertaron al Sistema de Emergencias 911 sobre lo ocurrido, tras lo cual acudió personal policial y sanitario al lugar del hecho, aunque la lesión resultó fatal y el deceso se produjo en el lugar.

Tras el ataque, el presunto homicida huyó de la escena y se dirigió a su vivienda. De acuerdo a la información recolectada durante la investigación preliminar, su madre habría tomado la decisión de acompañarlo en la fuga, optando por evitar las calles principales y avanzar a pie por las vías del ferrocarril Belgrano, en dirección a la zona de La Quena, con la intención de alejarse de la ciudad.

Operativo cerrojo

La maniobra no pasó inadvertida. La Policía activó un operativo cerrojo, que involucró al Grupo de Intervención Conjunta (GIC), personal de Infantería, Brigada de Investigaciones, áreas operativas del Distrito de Prevención 14 y otras divisiones especializadas. El procedimiento fue supervisado personalmente por el comisario mayor Mario Gómez, director del Distrito.

El despliegue permitió interceptar a madre e hijo en inmediaciones de la escuela de La Quena, antes de que lograran salir del departamento San Martín. Ambos fueron detenidos y puestos a disposición de la Justicia. El joven quedó señalado como principal sospechoso del homicidio, mientras que la situación procesal de la mujer será evaluada en función de su presunta participación en el intento de escape.

La causa quedó en manos de la Fiscalía de Graves Atentados contra las Personas, que avanza con la toma de testimonios, peritajes criminalísticos y el análisis del contexto en el que se produjo el ataque, incluyendo el rol del consumo de alcohol y la dinámica previa al desenlace fatal.

El crimen generó conmoción y preocupación entre los vecinos del barrio Eva Perón y de toda la ciudad de Embarcación.

Violencia sin tregua: cinco homicidios

Salta registró cinco homicidios en distintas localidades durante las últimas semanas. Los casos, atravesados por consumo de alcohol y otras sustancias, violencia intrafamiliar y conflictividad social generan alarma y son investigados por la Justicia.

El 25 de diciembre a las 7.30, un joven de 19 años fue asesinado de un disparo de escopeta en el abdomen en el barrio Caballito de la ciudad de Orán. El ataque ocurrió mientras un grupo consumía alcohol y cuatro hombres llegaron al lugar y uno efectuó el disparo.

Ese mismo 25 de diciembre, en la comunidad Vitiche, jurisdicción de Tartagal, un hombre de 37 años, con exclusión de hogar, murió al recibir un disparo. Según testigos, estaba alcoholizado, intentó atacar a su hermana pero en ese momento intervino el padrastro, quien le disparó con una escopeta.

Durante la madrugada del 1º de enero, un joven de 25 años fue asesinado en el barrio Solidaridad, zona sudeste de la ciudad de Salta, en medio de un enfrentamiento entre varias personas. Murió minutos después en el hospital Papa Francisco, presuntamente por shock hipovolémico. Tres personas fueron detenidas.

Finalmente, el 1º de enero, por la tarde, un hombre de 36 años murió tras una golpiza con su hermano en el barrio Juan Manuel de Rosas, en la zona norte de la capital salteña. Falleció por un shock hipovolémico. El hermano quedó detenido.