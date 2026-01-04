"Zootopia 2" superó a "Frozen 2" en la taquilla

La película "Zootopia 2" marcó un nuevo récord de taquilla para Disney. Recaudó US$1.460 millones en el mundo desde su estreno a finales de noviembre, convirtiéndose en el filme de animación más taquillero de la productora en su historia.

En su camino, logró batir el récord que ostentaba "Frozen 2", que sumó 1.450 millones de dólares en 2019.

"Zootopia 2" superó la marca de los 1.000 millones de dólares a principios de diciembre, tan solo 17 días después de su estreno, y le permitió recaudar US$986,1 millones a nivel mundial (US$232,7 millones en EEUU y US$753,4 millones a nivel internacional) hasta el 12 de diciembre.

Con este hito, se convirtió en la segunda película en recaudar 1.000 millones de dólares en 2025, después de la nueva versión de "Lilo & Stitch" de Disney, y alcanzó la cifra más rápido que cualquier otro estreno animado.

El secreto del éxito: China

Una de las principales razones del éxito de "Zootopia 2" es su excelente desempeño en China. Ya recaudó más de US$500 millones en ese país, convirtiéndola en uno de los títulos más vistos de Hollywood en años. Se convirtió en la película de animación no china más taquillera a cinco días de su estreno.

Solo otras dos películas han superado los mil millones de dólares a nivel mundial este año: "Lilo & Stitch", con US$1.030 millones y la película animada china "Ne Zha 2", la más taquillera con más de US$2.200 millones.

Protagonizada por Ginnifer Goodwin como la coneja Judy Hopps y Jason Bateman como el astuto zorro Nick Wilde, "Zootopia 2" reúne a las dos criaturas como policías en la secuela del éxito original de Disney de 2016. Esta vez, los dos amigos deben descubrir un misterio reptiliano que amenaza con poner patas arriba el refugio animal de Zootopia.

La crítica

Tenía sentido ver "Zootopia 2" con algo de desconfianza. Se trataba de la secuela de una de las películas animadas de Disney más exitosas de los últimos años, y de un proyecto que probablemente fue aprobado por razones monetarias y no tanto creativas.

No obstante, lo que el codirector y guionista Jared Bush hizo es traer una experiencia para nada decepcionante, que logra expandir los temas desarrollados por su predecesora, transmitiéndolos de forma poco sutil, pero efectiva.

"Zootopia 2" es igual o hasta más divertida, colorida y creativa que la primera parte, y de lo mejor que Walt Disney Animation ha hecho en mucho tiempo.

Al igual que la primera, utiliza este mundo de animales que intentan convivir entre sí para transmitir ideas muy vinculadas a nuestro propio mundo. En términos generales, "Zootopia 2" es una película sobre la discriminación y el racismo. Sobre cómo en realidad la gente de diferentes orígenes y aspectos y culturas no es tan diferente al resto, y sobre cómo todos deben aprender a comunicarse para poder convivir, sin considerar a nadie como inferior.