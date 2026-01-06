Barrio Solidaridad: una madrugada violenta, una muerte y una investigación que busca respuestas

La madrugada del 1º de enero no fue una más en Barrio Solidaridad. Mientras gran parte de la ciudad aún celebraba la llegada del nuevo año, una gresca en la vía pública entre dos grupos antagónicos terminó con la vida de un joven de 25 años, dejando detrás una secuencia de violencia, dolor y una investigación judicial que avanza para esclarecer responsabilidades.

Según la reconstrucción preliminar del hecho, el episodio ocurrió en la zona sudeste de la Ciudad de Salta, cuando se produjo un enfrentamiento entre integrantes de dos grupos conocidos en el barrio como “Los Pibes” y “Los Decididos”. En ese contexto, la víctima recibió una herida de arma blanca en el hemitórax izquierdo, que resultó fatal.

El joven fue trasladado de manera particular al hospital Papa Francisco, pero ingresó sin signos vitales. El informe médico confirmó luego que la causa de la muerte fue una herida punzocortante en la zona paraesternal del hemitórax izquierdo, dato clave para la investigación.

A partir de las primeras actuaciones, el fiscal penal 1 de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas en feria, Santiago López Soto, imputó de forma provisional a dos hombres de 18 y 26 años como coautores del delito de homicidio simple, y a una mujer de 26 años como partícipe necesaria o instigadora del mismo delito. Los tres son mayores de edad.

Durante la audiencia de imputación, los acusados estuvieron asistidos por defensa particular y optaron por abstenerse de declarar. En ese marco, desde la Fiscalía se solicitó ante el Juzgado de Garantías en feria que se mantenga la detención de los imputados, al considerar que la investigación se encuentra en pleno desarrollo y que aún restan medidas claves para el esclarecimiento del caso.

Las tareas investigativas estuvieron a cargo de personal de la Unidad de Investigación UGAP, que avanzó con el relevamiento de testigos, el análisis de informes médicos y otras diligencias que permitieron identificar a los acusados como presuntos partícipes del hecho que derivó en la muerte del joven.

Mientras la causa sigue su curso judicial, el fiscal López Soto mantuvo durante la mañana del lunes una reunión con los familiares de la víctima, a quienes informó sobre el estado de la investigación y los avances logrados hasta el momento. Ese contacto directo forma parte del proceso de acompañamiento a los allegados, en un contexto atravesado por el dolor y la expectativa de justicia.

La investigación continúa abierta, con los tres imputados detenidos y bajo análisis judicial, mientras la Justicia intenta reconstruir, paso a paso, qué ocurrió en esa madrugada que terminó en tragedia. En las próximas horas podrían haber más detenidos que participaron de la pelea mortal.