Hay detenidos por la muerte de un joven en barrio Solidaridad

Un hecho de extrema gravedad ocurrió en las primeras horas de este martes en barrio Solidaridad, donde un hombre de 25 años perdió la vida luego de resultar herido con un arma blanca. Por el caso, dos personas mayores de edad fueron detenidas y quedaron a disposición de la Justicia.

Según la información preliminar, el episodio se habría producido alrededor de las 6 de la mañana, en el marco de una pelea entre grupos antagónicos que se desarrolló en la vía pública. Las circunstancias que derivaron en el enfrentamiento aún son materia de investigación.

Vecinos de la zona alertaron sobre la situación al Sistema de Emergencias 911, lo que permitió una rápida intervención policial. En pocos minutos arribaron al lugar efectivos del Distrito de Prevención N° 10 y de Unidades Especiales, que fueron derivados por el Centro de Coordinación Operativa.

De acuerdo con los primeros datos, la víctima se habría descompensado a pocos metros del lugar del incidente. Fue asistida en el lugar y posteriormente trasladada de urgencia al hospital Papa Francisco.

Pese a los esfuerzos médicos, el hombre falleció poco después de su ingreso al nosocomio. Fuentes oficiales indicaron que presentaba una herida punzante en el tórax, compatible con el uso de un arma blanca.

Tras el hecho, la Policía desplegó un operativo en la zona que permitió detener a dos personas, quienes estarían presuntamente vinculadas con el episodio. Ambos quedaron a disposición de la Justicia mientras avanzan las actuaciones.

En la causa intervienen la Unidad Fiscal de Graves Atentados contra las Personas y el Cuerpo de Investigaciones Fiscales, que trabajan para esclarecer cómo se produjo el ataque y determinar las responsabilidades penales correspondientes.

La investigación continúa en curso y no se descartan nuevas medidas en las próximas horas.