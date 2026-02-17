Operativo antidrogas en Chicoana: incautaron más de 46 mil dosis de marihuana

Alcanzaste el límite de notas gratuitas inicia sesión o regístrate .

La Policía secuestró 46.440 dosis de marihuana durante un procedimiento realizado anoche en el barrio Parque La Cruz, en Chicoana, donde la droga estaba oculta en distintas bolsas.

El operativo se concretó tras una alerta sobre la presencia de paquetes sospechosos en la zona. Intervino personal de la División Investigación Narcocriminal del Valle de Lerma, que al verificar la situación constató la existencia de nueve bolsas con un total de 11,610 kilogramos de marihuana.

Las pruebas de campo y la incautación se realizaron en presencia de testigos civiles y bajo las directivas de la Fiscalía Federal de Salta, que dispuso las actuaciones correspondientes.

La investigación continúa para establecer el origen y destino de la sustancia secuestrada.