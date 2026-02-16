Moria Casán puso en duda el mito sexual de Wanda Nara

La Lengua Karateca no pierde oportunidad de lanzar dardos y una vez más lo hizo en su programa La Mañana con Moria (El Trece). Durante una charla con el sexólogo Patricio Gómez Di Leva, la conductora aprovechó el tema para apuntar contra Wanda Nara.

En medio de la nota, el especialista explicó: "Hay parejas que tienen muy buena sexualidad, pero que obviamente no pueden construir otra cosa porque son solo eso". A lo que Moria Casán reaccionó: "Eso me parece lo peor, estar enganchado con alguien por la cama, doctor, me parece lo peor que hay. Es difícil de cortar, es energético".

La conversación se volvió aún más picante cuando Nazarena Di Serio consultó si "se puede estar enganchado por la cama sin estar enganchado emocionalmente e intelectualmente". Gómez Di Leva respondió: "Sí, se puede. No todos nos enganchamos con lo mismo. La sexualidad, la atracción y la intimidad es algo muy importante en la pareja, pero es una parte, no es todo".

Inmediatamente, Facundo Ventura sumó un comentario sobre la conductora de MasterChef Celebrity: "A mí me cuentan varias personas que la conocen desde ese lugar que Wanda Nara en ese aspecto es un diez. Mil puntos". El sexólogo comentó: "Bueno, pero es relativo cuando decimos 'tal persona es buena en la cama'".

Sin embargo, Moria disparó: "Pero bueno, parecería que no estaría dando resultados; si no, no le meterían tanto los cuernos. Porque, mi amor, una mujer que es tan buena en la cama no le pasa siempre". María Fernanda Callejón intentó contradecirla: "No, estamos hablando de que las mujeres más bellas de Argentina han sido cornudas".

Casán insistió: "Obviamente… Pero te quiero decir que no estaría funcionando tanto su sexualidad para el atrape, para seguir". Y cerró con otra frase filosa: "Es una mujer sensual y todo, pero la China debe ir por otro lado tal vez".

¿Kennys traicionó a Wanda?

Un posteo aparentemente inocente terminó convirtiéndose en un verdadero sacudón mediático. El protagonista inesperado fue Kennys Palacios, aliado histórico de Wanda Nara y su voz más firme cada vez que ella atraviesa un escándalo.

Siempre dispuesto a defender a la empresaria frente a críticas de Mauro Icardi, periodistas o incluso la propia China Suárez, en esta ocasión Kennys sorprendió con un gesto que nadie tenía en sus planes.

En su perfil de X publicó: "En el Barro 2" (Netflix), acompañado de emojis de fuego. La frase hacía referencia al lanzamiento de la segunda temporada de En el barro, la ficción derivada de El Marginal protagonizada por la China Suárez, que llegó a la plataforma el 13 de febrero con gran expectativa.

Las redes se llenaron de comentarios cuestionando al amigo más fiel de Wanda.