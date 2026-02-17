VIDEO. Quijano: la caravana que revivió los carnavales de antes, con agua y harina

Más de veinte cuadras colmadas de vecinos fueron el escenario vivo de una postal que parecía salida de otro tiempo. En Campo Quijano, la llamada "Caravana de Agua", volvió a recorrer las calles llevando algo más que agua y bombuchas: transportó ilusiones, recuerdos y esos viejos sueños colectivos que jamás se pierden cuando un pueblo decide reencontrarse.

Por tercer año consecutivo, la familia Pérez logró lo que muchos creían difícil: devolverle al Carnaval su espíritu comunitario. Desde las tres de la tarde, niños, abuelos y familias enteras esperaron en las veredas con baldes, pintura, harina y sonrisas listas. No faltaron las risas improvisadas, los bailes nacidos en plena calle ni la complicidad de quienes, aún intentando mantenerse secos, terminaban aceptando la regla sagrada del festejo: "El que se moja no se enoja".

La caravana avanzó barrio por barrio mientras vecinos de todas las edades aguardaban el paso para sumarse al juego.

Incluso algún policía desprevenido terminó alcanzado por una bombucha traviesa que hizo volar la gorra entre carcajadas generales, símbolo de una jornada donde reinó el respeto y la alegría compartida. Quien no quería jugar era cuidado; pero, como observó el periodista de El Tribuno, casi todos terminaban siendo parte de la fiesta, que se extendió por un largo tiempo en las calles del pueblo.

El recorrido atravesó también la zona céntrica, repleta de turistas sorprendidos por una celebración espontánea y genuina. Con cerca de cincuenta integrantes familiares y el acompañamiento de amigos y vecinos, la iniciativa busca transmitir a las nuevas generaciones el verdadero espíritu del carnaval: encuentro, identidad y comunidad.

Como escribía el poeta salteño Juan Carlos Dávalos, los pueblos guardan su alma en las costumbres compartidas; y en esta caravana pareció latir esa memoria colectiva que resiste al paso del tiempo. También resonaba, en cada risa y en cada baldazo, algo del canto popular que evocaba Manuel J. Castilla: la celebración sencilla donde la alegría nace del encuentro humano.

Algo simple, pero grande

Las redes sociales reflejaron esa emoción. Iván Chocobar habló de "nostalgia y recuerdos del verdadero Carnaval salteño". Rosana Aban celebró que "están volviendo los tiempos de antes", mientras Nori Vilca destacó el valor familiar del encuentro y agradeció "volver a lo que era antes", recordando cómo generaciones enteras crecieron entre bombuchas, harina y puertas abiertas.

La Caravana de Agua o de la Amistad nació hace apenas tres años con la intención de rescatar aquellos carnavales barriales donde la calle era patio común. Hoy, la propuesta crece y demuestra que Quijano no solo es tierra hermosa por su paisaje, sino también por su gente: vecinos capaces de unirse con buena voluntad para construir algo grande desde lo simple.

Convocatoria popular en los corsos de Rosario de Lerma

Con una fuerte convocatoria y alto nivel artístico, los Corsos Populares de Rosario de Lerma cerraron su edición 2026 con la consagración de comparsas, murgas y batucadas. La murga humorística Risamanía se quedó con el primer premio en su categoría y celebró una década de trayectoria en el carnaval local.

Las noches de carnaval en Rosario de Lerma tuvieron este año un condimento especial: competencia, renovación artística y propuestas cada vez más ambiciosas. La Comisión Pujllay dio a conocer los resultados oficiales de los Corsos Populares, que reconocieron el trabajo sostenido de agrupaciones tradicionales y nuevas expresiones del carnaval.

Entre los momentos más celebrados se destacó la consagración de "Risamanía" como mejor Murga Humorística, un premio que llega en el marco de los 10 años de vida de la agrupación, conducida por Julio Martín Puca, referente con más de 15 años de participación en los corsos locales.

Julio Martín Puca, director y creador de Risamanía, explicó que el premio es el resultado de un trabajo colectivo que se fue consolidando con el tiempo. "Fue un trabajo arduo. Cada año el equipo se renueva, pero esta vez apostamos a algo más grande, más trabajado, y este es el resultado", señaló.

La propuesta ganadora estuvo atravesada por una estética particular: "Dulces momentos", una temática que combinó música, vestuario y puesta en escena, pensada especialmente para celebrar los 10 años de la murga. "Las temáticas a veces las voy soñando. Soy muy apasionado del carnaval y de ahí nace todo", contó.

Puca remarcó que la alegría del premio se vive con los pies en la tierra: "Es una felicidad enorme, pero sabemos que es momentáneo. Ya mañana empezamos a pensar en lo que viene".