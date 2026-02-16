Argentina lideró el crecimiento del tráfico aéreo en 2025

Argentina fue el país de América Latina y el Caribe con mayor crecimiento porcentual del tráfico aéreo en 2025, al registrar 33,3 millones de pasajeros transportados, un aumento interanual de 13,2% equivalente a 3,9 millones de viajeros adicionales, según datos de la Asociación de Líneas Aéreas de Latinoamérica y el Caribe (ALTA).

El informe detalla que el tráfico doméstico argentino alcanzó 17,4 millones de pasajeros (+9,1%), mientras que el internacional sumó 15,9 millones (+18,2%), impulsado por una mayor oferta de vuelos y la expansión de rutas, especialmente hacia Brasil (+38%), República Dominicana (+93%) y Colombia (+28%). Este desempeño se dio en un contexto de apertura del mercado aerocomercial y mayor conectividad regional.

A nivel regional, el tráfico aéreo total en América Latina y el Caribe llegó a 477,3 millones de pasajeros en 2025, con un crecimiento de 3,8% respecto de 2024. El 84% de la expansión se concentró en vuelos intrarregionales, mientras que la capacidad total de vuelos aumentó 2% interanual y la oferta medida en asientos creció 3,1%. En promedio se operaron 160 asientos por vuelo, con un factor de ocupación de 83,7%.

Brasil se consolidó como el mayor mercado aéreo de la región con 129,6 millones de pasajeros (+9,4%), superando por primera vez los 100 millones de viajeros domésticos y alcanzando un récord de 28,4 millones en el segmento internacional. El crecimiento estuvo asociado al fuerte aumento del turismo receptivo, con un alza de 33,2% en las llegadas internacionales por vía aérea y un incremento de 77% en visitantes provenientes de Argentina.

Otros países

Panamá también mostró un desempeño destacado, con casi 21 millones de pasajeros transportados en 2025 (+9%), mientras que el tráfico entre ese país y Estados Unidos alcanzó 4,63 millones de viajeros (+8,1%), en un contexto regional donde el tráfico total entre América Latina y Estados Unidos cayó levemente. México se mantuvo como el segundo mayor mercado con 122,4 millones de pasajeros (+2,4%), y Colombia ocupó el tercer lugar con 57,5 millones (+1,7%).

Según el CEO de ALTA, Peter Cerdá, los resultados reflejan "un dinamismo sostenido" del sector aéreo regional, con Argentina como el mercado de mayor expansión porcentual en 2025, seguido por Brasil y Panamá. El informe advierte que el crecimiento podría acelerarse si avanzan marcos regulatorios más eficientes y condiciones que faciliten la competitividad del transporte aéreo en la región.