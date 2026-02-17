El ministro Presti visitó Mercedes-Benz en Alemania

El ministro de Defensa, Carlos Presti, visitó en Alemania la planta de Mercedes-Benz Special Trucks, donde conoció la primera unidad de los nuevos camiones militares Unimog 4000 que serán incorporados al Ejército Argentino. La adquisición forma parte de un lote de 48 vehículos, con 16 unidades adicionales previstas, y marca el regreso del país —tras medio siglo— a la incorporación de camiones militares de campaña de alta capacidad todoterreno.

La novedad fue difundida por el propio Ministerio de Defensa a través de sus canales oficiales, donde se calificó la visita como "histórica" y se destacó que la incorporación de este tipo de vehículos refuerza la movilidad y el despliegue operativo de las fuerzas. Según el comunicado, los Unimog 4000 se caracterizan por su robustez, durabilidad y aptitud para operar en terrenos complejos y condiciones extremas, atributos considerados estratégicos para operaciones logísticas y de campaña.

Desde la cartera señalaron que esta compra inicia un proceso de modernización del Ejército Argentino, orientado a recuperar capacidades que no se renovaban desde hace décadas. En ese sentido, se subrayó que la incorporación de estos camiones "fortalece una capacidad que beneficia a toda la Fuerza" y constituye "un paso firme hacia la transformación" de sus medios operativos.

Los nuevos vehículos están diseñados para misiones militares en distintos escenarios geográficos.