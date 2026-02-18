Violento choque entre dos motos en Av. ExCombatientes: hay heridos

Un fuerte choque entre dos motocicletas de baja cilindrada se produjo esta mañana, alrededor de las 8, en la rotonda de avenida Excombatientes, en la intersección con avenida Gaucho Méndez, a la altura del semáforo.

Por causas que aún se investigan, ambos rodados colisionaron y sus conductores cayeron sobre la cinta asfáltica. Testigos dieron aviso inmediato al Sistema de Atención Médica para Emergencias (SAME), que envió ambulancias al lugar para asistir a los heridos. Hasta el momento no se informó oficialmente sobre la gravedad de las lesiones.

Desde la Policía señalaron que se analizarán las cámaras de seguridad de la zona para determinar la mecánica del siniestro y establecer si alguno de los motociclistas cruzó con el semáforo en rojo. Por ahora solo se pudo revisar una cámara, en la que se observa a los conductores ya tendidos sobre la calzada, pero no el momento del impacto debido al ángulo del dispositivo.

Personal policial trabaja en el lugar para realizar las pericias correspondientes y ordenar la circulación vehicular. El tránsito permanece reducido a media calzada, por lo que se recomienda circular con precaución mientras continúan las actuaciones.