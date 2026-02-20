Caso Wanda Taddei: a 16 años, la familia lucha para que Vázquez no acceda a las salidas transitorias

Dieciséis años se cumplen este sábado del femicidio de Wanda Taddei, la mujer de 29 años asesinada por el ex baterista de Callejeros, Eduardo Vázquez, quien la roció con alcohol y prendió fuego en el barrio porteño de Mataderos. En medio del recuerdo, su familia lucha para que la Justicia no le conceda las salidas transitorias al autor del crimen.

El 10 de febrero de 2010, la víctima y el agresor se encontraban en su casa de Directorio y Araujo, donde discutieron y el músico tomó un encendedor para provocarle quemaduras graves a la joven.

Wanda fue trasladada por su pareja al Hospital Santojanni, pero debido a las lesiones de consideración se determinó su derivación al sanatorios del Quemados, donde falleció tras permanecer 11 días internada.

Prisión perpetua para Vázquez

En junio de 2012, el Tribunal Oral en lo Criminal Nº20 de Capital Federal condenó a Vázquez a 18 años de prisión por el delito de homicidio calificado por el vínculo, atenuado por su comisión en estado de emoción violenta.

Dicha sentencia se unificó con las penas por la masacre de Cromañón, ocurrida el 30 de diciembre de 2004, y por tenencia de plantas de marihuana. El 18 de septiembre de 2013, tras la apelación de la querella y la revisión del fallo, la Cámara de Casación descartó la existencia de ese atenuante y agravó la pena a prisión perpetua.

En diálogo con la Agencia Noticias Argentinas, Jorge Taddei sostuvo que el 6 de marzo a las 18:30 está prevista la inauguración de un mural en homenaje a su hija en la vivienda de Directorio y Araujo: “Estamos haciendo un trabajo bárbaro porque nos contactamos con organizaciones feministas”.

El hombre de 84 años recordó a la joven en el marco de un nuevo aniversario por el crimen: “Ella me decía que iba a cuidarme cuando sea viejo, pero hace 16 años que no la tengo porque esta porquería la mató”.

En este sentido, Jorge y los seres queridos de Wanda esperan que el juez de Ejecución Penal N°3, Axel López, no le otorgue el beneficio de las salidas transitorias a Vázquez, quien ya cumplió casi 13 años de condena.

En 2021, 2023 y 2024, López había rechazado la solicitud de la defensa del ex baterista, pero este año lo incluyó en una lista de Período de Prueba, la cual tiene una duración de un año.

De acuerdo al artículo 15 de la Ley 24.660, “el periodo de prueba consistirá en el empleo sistemático de métodos de autogobierno y comprenderá sucesivamente” de diversos puntos, entre ellos, “la posibilidad de obtener salidas transitorias del establecimiento”.

Para el ingreso al período de prueba es necesario que se cumplan estos requisitos: que la propuesta de ingreso al mismo emane del resultado del periodo de observación y de la verificación de tratamiento; estar comprendido en tiempos mínimos de ejecución de la mitad de la pena, quince años para penas perpetuas; no tener causa abierta u otra condena pendiente; y poseer conducta y concepto ejemplar.

“Lo que nosotros queremos es que se cumpla esto, o por lo menos que se cumpla un 60% del cumplimiento efectivo de esta ley. Quiere decir que el 60% sería a partir de los 20 años. En este caso, al prolongarse la ley, que es a los 35 años, le está regalando 10 años tras la reforma de la década del 2000 por el crimen de Axel Blumberg. Queremos que se cumpla el espíritu de la ley”, reclamó Taddei.