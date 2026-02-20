La Libertad Avanza irá a fondo por la expulsión de la diputada Carignano tras el escándalo en la sesión

El bloque de diputados nacionales de La Libertad Avanza presentó un proyecto por el que exige la “suspensión preventiva” y “posterior expulsión” por “desorden de conducta” de la diputada de Unión por la Patria Florencia Carignano, quien ayer en un acto inaudito desconectó los micrófonos y otros instrumentos de los taquígrafos para alterar el desarrollo de la sesión en la que más tarde se aprobaría la reforma laboral.

“Nuestro bloque presentó un proyecto facultando a la Presidencia de la Cámara a efectuar la denuncia penal correspondiente por la posible comisión de delitos contra los poderes públicos y el orden constitucional. Además pediremos la suspensión preventiva de la diputada Carignano y su posterior expulsión del cuerpo”, señalaron en un comunicado al que accedió la Agencia Noticias Argentinas.

Para la bancada presidida por Gabriel Bornoroni, la legisladora kirchnerista fue artífice de “actos de sabotaje ilegales y contrarios al espíritu democrático que debe reinar en el Congreso de la Nación”.

“Las cámaras la filmaron desconectando micrófonos y otros dispositivos en un claro intento de impedir el normal funcionamiento del organismo”, recordaron.

“Lo hemos dicho una y otra vez: el kirchnerismo no está interesado en el debate parlamentario sino en imponer sus ideas mediante la violencia. Estas actitudes no pueden ser permitidas. Aquí también, el que las hace las paga”, sentenciaron, parafraseando al presidente Javier Milei.

En ese sentido, desde La Libertad Avanza llamaron al resto de los bloques políticos a acompañar la iniciativa de suspensión y expulsión de Carignano.

“Llamamos a todos los bloques a acompañar esta iniciativa. La violencia y los actos desestabilizadores no pueden ser permitidos en la Cámara de Diputados de la Nación”, concluyeron en el comunicado.

El proyecto de ley presentado por la bancada libertaria “propone excluir del seno de esta H. Cámara a la Diputada Nacional Florencia Carignano por desorden de conducta en el ejercicio de sus funciones en los términos del artículo 66 de la Constitución Nacional”.

El caso Ameri

Además, piden su suspensión preventiva “hasta tanto se sustancien las actuaciones correspondientes” tomando como antecedente el caso del ex diputado nacional Juan Emilio Ameri, quien fue expulsado por conductas obscenas e indecorosas durante una sesión virtual en la época de la pandemia.

En los fundamentos de la iniciativa, aclaran que “nadie pretende acallar el debate ni suprimir la intensidad propia de la confrontación política”.

“El pluralismo y la vehemencia forman parte de la esencia misma del Parlamento. Pero existe una diferencia sustancial entre la discusión apasionada y la alteración material del funcionamiento institucional de la Cámara”, distinguieron.

Según consideraron, “cuando la conducta de un legislador trasciende el intercambio verbal y afecta directamente los mecanismos técnicos que garantizan el registro y la validez de las deliberaciones, ya no estamos ante una expresión legítima de tensión democrática, sino frente a un acto que compromete el orden parlamentario”.

"Callate la boca, gato"

Resaltaron que la conducta denunciada no es “un episodio aislado” y recordaron que Carignano “profirió expresiones agraviantes hacia otra diputada, tales como ‘Callate, vos, loca’ y ‘Callate la boca, vos, gato’, términos que exceden claramente el marco del debate político y vulneran las reglas mínimas de respeto y decoro parlamentario”.

“El respeto por las reglas no es una formalidad vacía: es la garantía que protege por igual a oficialismo y oposición, a mayorías y minorías, y constituye una condición básica de la convivencia democrática dentro de este recinto”, concluyeron.

El proyecto de resolución lleva las firmas de Gabriel Bornoroni, Sebastián Pareja, Silvana Giudici, Laura Rodríguez Machado, Romina Diez, Javier Sánchez Wrba, Giselle Castelnuovo, Alejandro Fargosi, Carlos Almena, Johanna Longo, Rubén Torres, Verónica Razzini, Patricia Holzman, Damián Arabia y Álida Ferreyra.