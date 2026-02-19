Reforma laboral: la oposición intentó cortar el debate, la Libertad Avanza evitó que se suspenda la sesión

Un nuevo escándalo se desató esta noche en la Cámara de Diputados, cuando el peronismo quiso suspender la sesión, al observar que no había quórum en el cuerpo legislativo, aunque luego su moción no prosperó.

La controversia se desató cuando el diputado peronista, Marcelo Mango, propuso que se vote una moción para suspender el debate y enviar el proyecto a la comisión de Asuntos Constitucionales.

Ante la falta de quórum, Luis Petri -a cargo en ese momento de la sesión- buscó demorar la votación de la moción, con el argumento de que lo iba a realizar cuando se haya alcanzado el número reglamentario.

Tras fracasar la propuesta del peronismo y ya con Martín Menem en la conducción del debate, la libertaria Silvana Guidici propuso votar a las 22 horas y suspender la lista de oradores al acusar de patoteros a los peronistas que buscaban suspender la sesión.

Tras el escándalo que se armó en el recinto de sesiones, y luego de una reunión entre jefes de bloques, Guidici propuso retirar la moción y continuar con la lista de oradores, que está monopolizada por Unión por la Patria.