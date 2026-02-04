Cachi: Cuatro hombres irán a juicio por un homicidio

Se trata de un hombre acusado como autor material del hecho y de otros tres hombres señalados como partícipes necesarios, en relación con la muerte de un hombre de 42 años, ocurrida en mayo de 2025 en la localidad de Cachi. El fiscal penal de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, Santiago López Soto, requirió juicio ante el Juzgado de Garantías 4 del distrito Centro, para José Enrique Salva como autor material del delito de homicidio simple y contra Sebastián Hernán Mamaní, Cristian Daniel Márquez y Ezequiel Román Cruz como partícipes necesarios del mismo delito. En el requerimiento, el fiscal López Soto expone los informes médicos, testimonios, relevamientos de cámaras, informes periciales y todas las medidas producidas durante la investigación penal preparatoria, los cuales constituyen el grado de convicción suficiente para solicitar que la causa sea elevada a juicio.

Según sostiene la hipótesis fiscal, el hecho ocurrió la noche del 2 de mayo de 2025, cuando la víctima, David Rosario Corimayo, conocido kinesiólogo del pueblo, mantuvo un enfrentamiento con los ocupantes de un automóvil en inmediaciones de una plaza de esa localidad. En ese contexto, fue agredido violentamente en distintas partes del cuerpo y cayó al suelo tras recibir un fuerte impacto en la cabeza. Luego de incorporarse, y conducir su vehículo por unos metros, el hombre quedó inconsciente y fue auxiliado por vecinos, siendo trasladado de urgencia al hospital local y posteriormente al hospital San Bernardo, donde falleció a causa de las lesiones sufridas.

Se destaca el registro fílmico obtenido del Sistema de Emergencias 911, que permitió reconstruir la secuencia previa al ataque, corroborando la presencia de los vehículos involucrados, el descenso de los ocupantes del automóvil de los imputados y el enfrentamiento con la víctima en la vía pública. Si bien las imágenes no captan el momento exacto de la agresión, sí confirman datos centrales aportados por los testigos presenciales.

A partir de los informes del Cuerpo de Investigaciones Fiscales y del informe de autopsia, se puede concluir que la víctima sufrió un traumatismo encéfalo craneano grave, con hemorragia subdural y subaracnoidea, edema cerebral y lesiones compatibles con traumatismo contuso de alto impacto. Los peritos determinaron que dichas lesiones no fueron accidentales y que el mecanismo lesional fue compatible con golpes y presión ejercidos sobre la cabeza contra una superficie dura, estableciendo de manera inequívoca el nexo causal entre la agresión sufrida y la muerte encefálica posterior.