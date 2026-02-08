Circulaba con un auto robado de Buenos Aires

Un hombre de 20 años fue demorado ayer por la Policía de Salta tras ser detectado conduciendo un vehículo que tenía pedido de secuestro vigente en la provincia de Buenos Aires.

El procedimiento fue realizado por efectivos de la División Sustracción de Automotores, dependiente de la Dirección General de Investigaciones, durante un control vehicular efectuado en la intersección de las calles San Luis y Coronel Moldes.

Según informó la fuerza policial, la situación se descubrió luego de que los uniformados fiscalizaran el rodado y constataran irregularidades tanto en la documentación como en los datos identificatorios del automóvil.

Adulteración

De acuerdo con el informe oficial, el vehículo presentaba un dominio que no coincidía con la numeración del chasis, además de contar con papeles apócrifos, lo que encendió las alarmas y motivó una verificación más exhaustiva.

Tras consultar las bases de datos, los investigadores confirmaron que el auto registraba un pedido de secuestro activo emitido por autoridades de la provincia de Buenos Aires, por lo que se procedió de inmediato a su incautación.

En ese contexto, el conductor fue demorado y quedó a disposición de la Justicia, mientras que el rodado y toda la documentación presentada fueron secuestrados como parte de la investigación.

En la causa tomó intervención la Fiscalía Penal Nº 5, que deberá determinar la situación procesal del involucrado y avanzar con las diligencias correspondientes para establecer el origen del vehículo.

.