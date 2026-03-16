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Policiales

Mujeres, a las trompadas en la puerta de un boliche

La policía local logró interceder y controló la impactante escena que quedó registrada por una cámara de la zona.
Lunes, 16 de marzo de 2026 01:48
Pelea entre mujeres, un show desagradable.

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Un grupo de mujeres discutió a la salida de un boliche en Neuquén, la situación escaló rápidamente y se terminó desatando una brutal batalla campal en medio de la calle.

El violento episodio ocurrió la madrugada del sábado. La feroz secuencia quedó registrada por las cámaras de seguridad.

Según medios locales, la pelea se desató luego de una discusión entre varias de las involucradas. En las imágenes, que enseguida se viralizaron en redes, se puede observar como rápidamente comenzaron a golpearse: hubo empujones, trompadas y hasta patadas.

Mientras algunas estaban en el piso, intentando resguardarse, hubo otras que buscaban controlar la situación y separarlas. La escena escaló y con el correr de los minutos se involucraron más personas.

Ante la gravedad de la situación, un patrullero de la Policía de Neuquén intervino para controlar el enfrentamiento. Los oficiales realizaron tareas para dispersar a las involucradas y restablecer el orden.

 

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