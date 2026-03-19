Detienen a un policía por violencia de género

Un efectivo de la Policía de Salta fue detenido y apartado del servicio activo tras una nueva denuncia presentada por su expareja en la comisaría de Metán.

La última denuncia penal contra el oficial habría sido el punto de quiebre, ya que, según trascendió, durante un tiempo prolongado habría existido algún tipo de protección por parte de sus superiores.

El episodio, vinculado a presunta violencia institucional y de género, se registró en San José de Metán, donde el uniformado fue detenido luego de la nueva presentación judicial. Fuentes locales señalaron que esta denuncia habría dejado al descubierto una posible red de encubrimiento interno.

De acuerdo con la información recabada, la víctima ya había acudido a la Justicia en reiteradas oportunidades, aunque sin respuestas efectivas.

En ese sentido, se investiga si el anterior jefe de la dependencia habría encubierto al efectivo, demorando las actuaciones e impidiendo la adopción de medidas preventivas y de protección para la denunciante.

Según trascendió, la actual conducción de la comisaría, al tomar conocimiento del caso, dispuso de inmediato la detención del oficial y el retiro de su arma reglamentaria.

El director de Prensa y Difusión de la Policía confirmó a medios de comunicación que el acusado ya no se encuentra en funciones y que se encuentra en proceso de retiro. "Se tomaron todas las medidas cautelares y se verificaron los antecedentes", indicaron desde la institución, al tiempo que aseguraron la aplicación del protocolo de tolerancia cero ante este tipo de hechos.

Ante esta situación, las autoridades confirmaron el inicio de una investigación administrativa para determinar la eventual responsabilidad del jefe anterior. El objetivo es esclarecer por qué las denuncias previas no prosperaron y si existió algún tipo de complicidad para proteger al efectivo, obstaculizando el accionar de la Justicia, según indicaron fuentes del sur de la provincia.

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