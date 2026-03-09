Caso Loan: 20 meses sin respuestas y aún sin juicio

Loan Danilo Peña lleva desaparecido 20 meses y 23 días desde el 13 de junio de 2024, cuando fue visto por última vez en la localidad correntina de Nueve de Julio. A pesar del tiempo transcurrido, la investigación aún no logró establecer qué ocurrió con el niño ni por qué fue sustraído y ocultado.

La causa tiene 17 acusados: siete pertenecen a la investigación principal y diez a una pesquisa paralela. Debido a que varios de los delitos se investigan en el fuero federal, la Justicia resolvió unificar los expedientes y realizar un único juicio.

Entre los principales imputados figuran Laudelina Peña, el excomisario Walter Maciel, Victoria Caillava, Carlos Pérez, Mónica Millapi, Antonio Benítez y Daniel Ramírez. Todos, excepto Maciel, participaron del almuerzo en la casa de la abuela Catalina el día en que el niño desapareció.

A este grupo se les imputa la sustracción y ocultamiento de Loan. En tanto, los otros diez acusados enfrentan cargos como privación ilegítima de la libertad, encubrimiento, falso testimonio, violación de secreto profesional, suministro de estupefacientes y usurpación de títulos profesionales.

En la audiencia preliminar el tribunal había fijado el 7 de octubre como posible fecha para el inicio del juicio, pero la fiscalía, la querella y parte de las defensas rechazaron el calendario. Ante esto, los jueces decidieron revisar la agenda.

La familia del niño insiste en que el proceso se realice cuanto antes. "Si el juicio inicia en octubre son ocho meses más sin saber qué pasó. Creemos que en el debate los acusados van a hablar", expresó María Noguera, madre de Loan.

La querella también pidió que el juicio comenzara el 8 de mayo, día del cumpleaños del menor, pero el planteo fue rechazado por el tribunal por considerarlo "impertinente". Mientras tanto, el fiscal general Carlos Schaefer reconoció que hasta ahora "no está acreditado qué pasó ni por qué lo hicieron".

En paralelo, el caso también tuvo repercusiones en el plano político en Corrientes. El exgobernador y actual senador provincial Gustavo Valdés aseguró que durante su gestión el gobierno no intervino en la investigación más allá de solicitar ser querellante, pedido que fue rechazado por la Justicia federal.