Apuntan a nuevas obras para bajar la superpoblación carcelaria del 41%

El proceso de monitoreo y evaluación en los 18 establecimientos carcelarios de la provincia realizado por el Comité Provincial para la Prevención de la Tortura (CPT Salta), presentó un duro informe sobre las cárceles. Según el segundo informe anual, se destaca el aumento significativo de denuncias y actuaciones individuales, muchas de ellas relacionadas con la falta de atención médica, condiciones inadecuadas de detención, malos tratos y acceso limitado a beneficios. Asimismo, se evidencia una sobrepoblación carcelaria preocupante.

En este contexto, El Tribuno entrevistó al ministro de Seguridad, Marcelo Domínguez, para conocer cuáles son las gestiones que se están haciendo dentro del organismo para abordar las cuestiones que el informe del CPT Salta señala. El funcionario provincial reconoció la compleja situación del sistema carcelario. "La realidad es la que plasma el informe y no lo podemos negar", afirmó el ministro Domínguez pero aseguró que están trabajando para poder revertir ese contexto.

Casi 5000 presos

Respecto hacinamiento que sufren los presos de las unidades penitenciarias aclaró que el porcentaje de sobrepoblación del orden del 41,48% según el Servicio Penitenciario en toda la provincia. La población de los penales actualmente es 3.992 personas en los servicios penitenciarios a las que hay que sumar aquellos que están privados de su libertad en las comisarías en el interior de la provincia que son 741. Son 4.733 personas alojadas en cárceles y comisarías.

"Quiero destacar que las comisarías no son lugares de detención entonces acá lo que tenemos que ver es de solucionar esta cuestión", expresó el Ministro".

Cuándo se le preguntó cuáles son las acciones que desde el Ministerio de Seguridad están realizado para reducir la sobrepoblación, Domínguez destacó que gracias al programa Federal de Arquitectura Penitenciaria se realizó distintos proyectos de obras tanto para alcaldía como para unidades carcelarias.

"A fines del año pasado nos entregaron el proyecto finalizado de la ampliación de la alcaldía de la ciudad de Salta. Esto significó un ahorro muy significativo para la provincia porque el costo es cero todo lo afrontó Nación. En este momento están trabajando en el proyecto de creación de una unidad penitenciaria en Metán, que contempla tanto una alcaldía como una cárcel", remarcó.

Cárcel de inversión privada

Domínguez declaró que los proyectos están en marcha pero que ahora hay que llevar adelante la obra. Destacó que en Salta Capital hay una empresa que viene desde hace tiempo hablando con el Ministerio de Infraestructura y el de Economía y está interesada en construirla bajo el esquema que propone el Gobierno Nacional de inversión privada, "que no significa privatizar las cárceles", añadió.

"Obviamente sería una obra que demandará dos años para su realización. Son cerca de 400 internos adicionales en la alcaidía y para Metán 500 personas entre ellos 50 plazas para internos de alto perfil, que se entiende a qué apunta a personas muy peligrosas y que no tienen en este momento Salta una estructura", afirmó.

Domínguez contó que durante su gestión ampliaron la capacidad de la Granja Penal de Orán con un nuevo pabellón, un nuevo playón polideportivo en la Unidad Carcelaria N° 4 de Mujeres y construido un alojamiento para 16 internas en la Granja Penal de Rosario de Lerma.

Presupuesto del servicio penitenciario

Respecto a la falta de higiene, la no provisión de elementos de aseo personal y limpieza comentó que están en permanente análisis sobre lo que hay que hacer al respecto. Respecto a las mantas y colchones, declaró que se tienen "que atener al presupuesto del servicio penitenciario".

"La realidad es la que plasma el informe y no lo podemos negar. Lo que sí quiero destacar es que los esfuerzos que están a nuestro alcance lo hacemos". Respecto al hospital en la cárcel afirmó que le planteó al ministro de Salud Federico Mangione al poco tiempo que él asumió ¿por qué no volver a instalar un hospital en Villa Las Rosas".

"Me dijo que no hay médicos que quieran ir. Es mi preocupación de que podamos tener hospital dentro del servicio, aunque no sea las 24 horas, pero tener especialistas, médicos clínicos, traumatólogos, para las mujeres ginecólogos, dentistas, bioquímicos. Eso lamentablemente hoy no lo tenemos y es mi idea que se pueda instalar", finalizó.