Desarrolladores inmobiliarios en contra del presidente del Ente Regulador

Un recientemente informe realizado por la unidad ambiental del Ministerio Público Fiscal advirtió la contaminación con materia fecal sin tratamiento en los ríos Arenales y Astillero, ubicados en la zona de San Lorenzo Chico. Esta situación que desató una crisis que terminó frenando los proyectos que llevan adelante a los desarrolladores inmobiliarios.

Desde la Cámara de Desarrolladores Inmobiliarios de Salta (Cadisal) explicaron que en este contexto, el Ente Regulador de Servicios Públicos de la Provincia de Salta dispuso la prohibición de "autorizar nuevas conexiones de emprendimientos urbanísticos privados a las colectoras máximas que descargan en la Planta Depuradora Sur de la Ciudad de Salta, hasta tanto se culminen las obras de ampliación y optimización de la misma". Además, desde el Ente Regulador decidieron que todo certificado de Prefactibilidad de conexión cloacal emitido por Aguas del Norte que incida sobre la Planta, deberá estar condicionada a la terminación y habilitación de dicha obra.

Al verse afectados por esta situación, desde la institución levantaron la bandera contra el titular del Ente, Carlos Saravia y emitieron un duro comunicado en su contra.

"Una vez más, lamentablemente sufrimos el ataque desproporcionado del presidente del Ente Regulador, Carlos Saravia, que usando los medios de comunicación y las redes sociales expone situaciones en las que involucra a empresas asociadas a nuestra institución -de gran trayectoria y reputación-, con información falsa, adjetivando situaciones desde una mirada sesgada. Esto que podría quedar solo en trascendidos periodísticos y escaramuzas propias de la política llega en tiempos en los que la obra pública de la provincia sufre una paralización preocupante que arrastra a nuestra industria. Tal como se informó en los medios, la obra de ampliación y optimización de la planta depuradora sur de la ciudad de Salta está parada por la suspensión del envío de fondos desde la Nación, contando hoy con un avance de solo el 40%", expresa el comunicado difundido a los medios.

El Tribuno se comunicó con Elías Chihadeh, presidente de Cadisal, y afirmó que Carlos Saravia está en una posición "totalmente de ataque" sin una consulta previa y sin hacer una averiguación profunda del tema.

"Hay una intención que todavía no sabemos cuál es, porque ante cualquier situación lo primero que se hace es llamar a los damnificados y a la víctima por otro lado, donde se puede estipular y evaluar esas cosas. Y hemos detectado que no tiene ningún sustento las acusaciones que está haciendo el presidente de Ente, porque no vemos sustentada en ninguna cuestión técnica, ni tampoco en la cuestión de estudios sobre el tema. Él está diciendo que los country están desagotando al río ilegalmente. O sea, hay unas partes donde no se está ni siquiera informando", sentenció.

Elías Chihadeh explicó que para habilitar un desarrollo inmobiliario, como Praderas o Invernaderos, donde ya cuentan con todas las aprobaciones y cédulas, tienen que haber cumplido toda la reglamentación. Aseguró que después de la posterior a la reglamentación, viene una etapa de control.

"Es imposible, que hoy se venga a decir que se están desechando, siendo que todos los años hay controles sobre eso. O sea, obviamente hay un control por medio de Aguas del Norte donde aprueban eso. Hay un ataque como muy comprometido, empezar a tirar cuestiones por los medios que ni siquiera fueron evaluadas correctamente. Los desarrollos no se están pudiendo entregar a los propietarios porque hay una orden que el Ente sacó en contra de Aguas del Norte de no aprobar los loteos abiertos", destacó.

Elías Chihadeh pidió analizar que "rumbo" se va a tomar y afirmó que se debe trabajar "conjuntamente" entre gobierno, Estado y privado para lograr que vengan a invertir en el Salta.

"La construcción es una de las principales actividades de registro en blanco. Vos te fijaste por dónde viene, por la minería y por la construcción. El problema del Ente para mí está con Agua del Norte, no con los privados. Lo está usando a nosotros como herramienta para ir en contra de Agua del Norte. Y eso lo sabemos todos. Agua del Norte tiene su problema, sí. ¿Lo va a seguir teniendo? Sí, también. No es culpa nuestra si no se hizo una planta sur. ¿Cómo podemos nosotros tener la capacidad de hacer una planta potabilizadora? Ahora, porque Agua del Norte no la hizo, venimos los privados a pagar las consecuencias. Me parece un poco descabellado", finalizó el presidente de Cadisal.

Invertí en Salta

El presidente de Cadisal expresó que toda esta situación lo que está logrando es un "desinterés" ante la inversión. Mientras tanto, la semana pasada, la Cámara de Desarrolladores Inmobiliarios, en su compromiso por el desarrollo y progreso de la provincia de Salta, hicieron un esfuerzo conjunto con ministerios del Ejecutivo provincial, y presentaron una vez más la campaña "INVERTÍ EN SALTA".

"Cuyo único objetivo es seguir motorizando la economía de una provincia que hoy más que nunca nos necesita trabajando juntos para poder hacerle frente a este presente complejo. Es por eso, que como empresarios de uno de los sectores que, aun en este contexto, sigue dando trabajo a más de 5.000 familias, no entendemos estos ataques públicos y estos excesos de burocracia, que a nuestro criterio lejos están de buscar los caminos del consenso y el bien común", expresaron.