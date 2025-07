VIDEO. Rechazaron la renuncia del concejal Pablo López y abrirán una comisión de juicio político

El Concejo Deliberante de la ciudad de Salta celebró este miércoles una sesión especial en la cual se decidió rechazar la renuncia del concejal Pablo López, denunciado penalmente por extorsión sexual, retención de haberes y violencia de género, y habilitar una comisión de juicio político.

El escándalo que envuelve al exrepresentante de La Libertad Avanza desató un debate jurídico, político y ético sin precedentes en el recinto legislativo local. La sesión, que se extendió por más de una hora, marcó un momento de alta tensión institucional: se leyó la nota de renuncia presentada por López -quien no asistió al debate- en la que expresó sentirse “hostigado” y víctima de una “persecución política”.

Sin embargo, la mayoría de los concejales consideró que esa renuncia no podía ser aceptada sin un análisis previo, y por mayoría se resolvió rechazarla y habilitar la conformación de la Comisión de Disciplina, Juicio Político y Responsabilidad Patrimonial, como paso previo a su eventual exclusión del cuerpo.

Así fue el minuto a minuto de la sesión especial

18.00 | Se rechaza la renuncia de López y se habilita la comisión de juicio político

Luego de la exposición de algunos concejales, el presidente Darío Madile procedió a habilitar la votación para rechazar la renuncia del concejal denunciado Pablo López, y para darle luz verde a la Comisión de Disciplina, Juicio Político y Responsabilidad Patrimonial", moción que fue ampliamente aprobada con las manos levantadas.

17.52 | Martin Del Frari: “La diputada Orozco borró un tuit en el que defendía a este concejal”

Calificó la sesión como “triste”, y afirmó no tener causas judiciales ni imputaciones en su contra. En ese marco, apuntó con firmeza contra la bancada de La Libertad Avanza: “Hoy trajeron un manifiesto escrito para embarrar la cancha y desviar la discusión sobre lo que está pasando en su propio espacio político”.

Del Frari denunció que en dicho manifiesto se afirmó que el partido le soltó la mano a Pablo López y apoyó a la víctima, algo que consideró falso. “La diputada Orozco, por ejemplo, borró un tuit en el que defendía a este concejal”, aseguró, y añadió: “Estamos hablando de alguien que presentó una renuncia de forma inmoral, mientras denunciaba hostigamiento, intentando evitar el proceso de exclusión”.

Concejal Martín Del Frari. Foto: Javier Rueda

Fue más allá al señalar que la violencia discursiva es una práctica reiterada dentro del espacio libertario, “desde el presidente hasta el último concejal”. “Dentro de ese espacio hay quienes hablaron de meter un tanque en el Congreso o expresaron desprecio hacia las mujeres”, afirmó. Luego llamó a revisar quiénes integran las filas del partido y sostuvo que “La Libertad Avanza tiene una doble vara”.

Por último, respondió a declaraciones previas de una concejala libertaria que insinuó que otros ediles del cuerpo también tendrían causas judiciales. “Si va a decir que hay concejales con procesos, que los nombre con nombre y apellido. Si no, se convierte en una frase vacía para justificar su propia crisis”. Y cerró: “Este Concejo no define culpabilidades penales, pero sí puede y debe evaluar si una persona está en condiciones de seguir representando a la ciudadanía. Apoyo el rechazo a la renuncia y la apertura de una investigación”.

17.47 | Malvina Gareca: "Intentaron tapar el caso"

La concejala expresó con contundencia que desde el espacio de La Libertad Avanza “intentaron tapar” el caso y que los propios referentes del partido “dejaron sola” a la denunciante. “Fueron los mismos compañeros los que pusieron en duda si la denuncia era cierta. Se intentó proteger al victimario. Todos escuchamos a Alfredo Olmedo decir que esto fue ‘un error’. Llamar error a una situación de violencia es gravísimo”, señaló.

Gareca denunció que hubo una revictimización directa hacia la denunciante, a pesar de la existencia de una presentación formal. “La Libertad Avanza se presentó como algo nuevo, pero representan lo peor de la vieja política: el abuso de poder y el uso de las instituciones para proteger a los propios”, acusó. Afirmó que en este caso existió “violencia política hacia una mujer” y pidió avanzar en el proceso de exclusión: “No alcanza con aceptar la renuncia. No podemos tener personas inmorales en este recinto. La expulsión es un mensaje claro: no vamos a tolerar este tipo de funcionarios”.

Agregó que “la violencia de género no es ideológica, nos atraviesa a todas” y criticó el discurso de quienes aún integran LLA por pretender que se acepte la renuncia “como si nada hubiera pasado”. “Debemos tener la posibilidad de sancionar a esta persona. Es contradictorio que pretendan presentarse como diferentes, pero actúan igual que lo que critican. Tenemos que rechazar la renuncia y avanzar con los mecanismos que prevé la Comisión de Juicio Político”, concluyó.

17.41 | Agustina Álvarez Eichele repasó otros escándalos

Concejal Agustina Álvarez. Foto: Javier Rueda

Confesó sentir “vergüenza” por el tenor del debate. “En vez de hablar de cómo cambiar la ciudad, estamos tratando otro escándalo más”, lamentó. Recordó casos recientes como el del exdiputado nacional Juan Ameri, el concejal Colque, Chuky Flores, el exintendente de El Bordo y el exintendente de Salvador Mazza, y preguntó: “¿Qué mensaje damos cuando pedimos a la gente que vote si todo lo que ve es impunidad?”. Se definió como parte de una generación que quiere cambiar las cosas, y llamó a dejar de ver la política como un espacio para esconderse. “No estamos aquí para definir culpabilidades penales, sino para actuar ante una inmoralidad”, concluyó.

17.36 | Gonzalo Corral critica los argumentos de la renuncia de López

El concejal Gonzalo Corral expresó su solidaridad con la víctima y pidió actuar para “resguardarla, protegerla y que no siga sufriendo daño”. Sin embargo, mostró preocupación por el contenido de la nota de renuncia, en la que López menciona “hostigamiento”. “Debemos indagar en ese planteo. No podemos dar vuelta la página sin analizarlo”, indicó. Para Corral, la confusión que generan los argumentos del concejal renunciante obliga al cuerpo a actuar con claridad. “Nada dice la Carta Orgánica sobre cómo tratar una renuncia. Pero como en el caso de una licencia, corresponde que el cuerpo intervenga. Por eso, propongo rechazar la renuncia y avanzar en un proceso más claro”.

17.30 | Laura Jorge Saravia defendió el accionar de la Libertad Avanza

"Se dijo que la libertad no tomó contacto con la víctima, no es cierto", expresó la concejal libertaria Laura Jorge Saravia, y recordó que cuando se conoció el hecho desde su agrupación política fue "el primero en sostener que el concejal debía abandonar el concejo y fue excluido del partido".

Concejala Laura Jorge. Foto: Javier Rueda

Luego acusó a sus pares de otros partidos políticos. "Cómo actuaron cuando tomaron conocicimiento de hechos similares, desde Perón, Alberto o Cristina. Hay varios concejales que están ocupando bancas con hechos de violencia. ¿Cómo actuaron? Hicieron como que acá no ha pasado nada", expresó Jorge Saravia.

Por último ratificó el ideal de la Libertad Avanza: "Sea quien sea, caiga quien caiga, el que las hace las paga".

17.21 | Gustavo Farquharson: "Ningún referente de la Libertad Avanza se solidarizó"

Concejal Gustavo Farquharson. Foto: Javier Rueda

"Creo que la sociedad nos está mirando, la violencia de género no distingue ideologías, partidos políticos, esta joven no ha sido escuchada en los ámbitos correspondientes, la denuncia es tremenda. Lamento que ningún referente de la LIbertad Avanza se haya solidaridazado. Dijeron que el concejal cometió un error, la violencia no es un error, es un delito. Debe haber una medida ejemplificadora. El mensaje es que no se puede tolerar ningún hecho de violencia de género".

17.16 | Eliana Chuchuy: “No podemos dejar pasar esto como si nada”

"Remarcó que se trata de “una denuncia gravísima, que pone en riesgo a una mujer”, y destacó que el acusado “es un par con quien compartimos trabajo, electo por la ciudadanía”. Reclamó que el cuerpo actúe con altura institucional y compromiso. “No podemos dejar pasar esto como si nada”, dijo, e instó a tratar el tema con objetividad para empezar a “expulsar estas situaciones y desterrar estas prácticas”. También se manifestó desde su rol de mujer: “No solo hablo como concejala, sino como mujer. Esta causa debe interpelarnos”.

17.09 | Gonzalo Nieva: "Activar la Comisión de Disciplina y Juicio Político”

Advirtió que la solicitud de renuncia de Pablo López merece “un somero análisis”. Planteó la necesidad de distinguir entre la renuncia a las funciones y la renuncia a la investidura, recordando que, según la Constitución Nacional, la dimisión de un legislador requiere aprobación formal. “Ante la gravedad de los hechos y la mención de una persecución política, considero necesario activar la Comisión de Disciplina, Juicio Político y Responsabilidad Patrimonial”, sostuvo. Señaló que no alcanza con una aceptación administrativa de la renuncia y que es necesario que el Concejo emita una respuesta política clara a la sociedad.

17.05 | Comienza la sesión en el recinto del Concejo Deliberante

Con el presidente del Concejo, Darío Madile, y luego del acto de apertura, comienza la sesión especial para tratar el caso del concejal denunciado por violencia de género, Pablo López, de la Libertad Avanza.