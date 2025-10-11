¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

11 de Octubre, Salta, Centro, Argentina
reforma del régimen laboral
Triple femicidio
salvataje financiero para Milei
Persona buscada
Boxeo
Torneo Regional de Rugby
Prueba aprender
OpenAI
Salta

Campaña solidaria para ayudar a pacientes del Ragone

Las donaciones se recibirán de lunes a viernes, de 7 a 13, en el hospital.
Sabado, 11 de octubre de 2025 01:43
Vista del Hospital Dr. Miguel Ragone.
Por el Mes de la Salud Mental, el Hospital Dr. Miguel Ragone y la Fundación de Salud Mental (FuSaM) encararon diversas actividades culturales y de sensibilización orientadas a promover la inclusión, el acompañamiento comunitario y la visibilización de las problemáticas vinculadas a la salud mental. Como cierre de este ciclo, la Fundación lanzó una nueva iniciativa solidaria denominada "Ropero Solidario", abierta a toda la comunidad. La campaña tiene como objetivo reunir donaciones de ropa y calzado para hombres y mujeres, ropa de cama, toallas, frazadas, almohadas, así como productos de higiene personal y de limpieza, destinados a los usuarios del hospital que no cuentan con familiares o redes de apoyo.

Las donaciones serán recibidas de lunes a viernes, entre las 7 y 13, en la Secretaría de la Gerencia General del Hospital Dr. Miguel Ragone, ubicado en avenida Ricchieri 123. El encargado de la organización es el especialista Norberto Bernabé Corbalán (3875076391), quien coordinará la recepción y distribución de los elementos.

Desde la Fundación FuSaM señalaron que el propósito del Ropero Solidario es brindar una ayuda concreta a las personas internadas o en tratamiento que atraviesan situaciones de vulnerabilidad, fortaleciendo los lazos de solidaridad entre la comunidad y el hospital. "Invitamos a todas las personas que puedan hacerlo a colaborar con ropa en buen estado y artículos de higiene. Cada aporte, por pequeño que sea, significa mucho para nuestros usuarios", expresaron.

 

