La mataron a golpes y la tiraron a un basural

Erika Antonella Álvarez una joven tucumana de 25 años apareció sin vida en un basural, dentro de una bolsa de consorcio. Su cuerpo presentaba golpes severos en el rostro y una lesión cervical definitiva.

La investigación por el crimen de Erika Antonella Álvarez en San Miguel de Tucumán sumó en las últimas horas un capítulo determinante. Los resultados preliminares de la autopsia confirmaron que la víctima fue asesinada con una "violencia notable".

Según el informe del Cuerpo Médico Forense entregado a la Unidad Fiscal de Homicidios, bajo la subrogancia de María del Carmen Reuter, la causa de muerte de Erika fue un traumatismo craneofacial grave acompañado de una luxación cervical. Los peritos detallaron que la joven sufrió golpes contundentes y severos tanto en la cabeza como en el rostro.

Además, la lesión en las vértebras del cuello resultó letal, lo que refuerza la saña con la que actuó el o los agresores antes de descartar el cuerpo.

En medio del operativo, los familiares de la víctima se acercaron después de enterarse del hallazgo. El padre y una hermana identificaron el cuerpo a través de tatuajes y señas particulares.