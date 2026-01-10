PUBLICIDAD

Regional Federal Amateur
nacimientos
Racing
River
Boca Juniors
Yacarés sueltos en Salta
Maxi López
música
Barrio Santa Lucía
Copa Argentina
Deportes

Boca vuelve a Salta para jugar por Copa Argentina con Gimnasia de Chivilcoy

El partido por los 32avos de final de la Copa Argentina se jugará en el estadio Padre Ernesto Martearena. La fecha ya está definida: martes 24 de febrero. Solo resta la confirmación oficial.
Sabado, 10 de enero de 2026 21:38
Boca Juniors volvería a presentarse en Salta para disputar un nuevo compromiso por la Copa Argentina. Según la información difundida por el periodista Fede Cristofanelli, a través de sus redes sociales, el encuentro frente a Gimnasia de Chivilcoy, correspondiente a los 32avos de final, se jugaría en el estadio Padre Ernesto Martearena.

Aunque todavía falta la confirmación oficial por parte de la organización del torneo, la sede estaría prácticamente definida y solo restarían detalles formales para anunciarlo. Lo que ya está confirmado es la fecha: el partido se disputará el martes 24 de febrero.

 

En los últimos días, distintas fuentes señalaron que se están ultimando los detalles logísticos y organizativos para que el Martearena vuelva a recibir a uno de los equipos más convocantes del país, lo que genera gran expectativa entre los hinchas salteños y de toda la región.

De confirmarse, Salta volverá a ser escenario de un partido de alto impacto nacional, con un estadio que seguramente estará colmado para recibir a Boca y a Gimnasia de Chivilcoy en una nueva edición del torneo federal que recorre todo el país.

