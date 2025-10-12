"Legisladores que hablen con la voz de su gente"

El candidato a senador nacional por la lista "Primero los Salteños" recorrió distintas ciudades del departamento San Martín y expuso ante los vecinos que "Se debe romper con una opción falsa entre el pasado que fracasó y un presente que no soluciona las necesidades de la gente, para poner el foco en quienes piensan en los salteños, sin responder a jefes de Buenos Aires".

Acompañado por el intendente de Tartagal, Franco Hernández Berni y la candidata a diputada nacional Oriana Névora, recorrió el barrio 365 viviendas.

Jarsún estuvo también en distintos barrios y comunidades de Tartagal, Salvador Mazza, Pichanal y Embarcación y remarcó la importancia de contar con una agenda que le dé importancia a los problemas de los salteños para plantearlos en el Congreso de la Nación y conseguir respuestas y soluciones.

"Conocemos las necesidades que tienen nuestros vecinos y vamos a insistir con lo que a Salta le corresponde; porque primero está Salta, primero estamos los salteños", manifestó Jarsún, al tiempo que señaló: "Necesitamos que Salta tenga diputados y senadores que la defiendan, que hablen con la voz de su gente, no de los que solo tienen obediencia ciega a Buenos Aires ni aquellos que quieren el caos para volver al poder".

"Nuestros legisladores trabajarán junto a la Provincia para reclamar por los recursos que legítimamente nos corresponden y evitar los recortes en salud y educación, en obras de infraestructura como rutas y tantas otras partidas que afectaron a la calidad de vida de nuestra gente como lo hicieron con nuestros jubilados y discapacitados", expresó el candidato.

Con vecinos en la zona oeste de Tartagal

Jarsún también se reunió con vecinos de la zona oeste de Tartagal, principalmente de los barrios Belgrano, 9 de Julio, Vitiche y La Loma y luego dialogó con los miembros de la comunidad Lapacho I y de zona este.

El candidato insistió en la idea de que "el centralismo y las peleas permanentes no sirven para nada. Solo logran que el esfuerzo que se está haciendo no tenga sentido ni destino cierto"; pero "nosotros vamos a llevar al Congreso las prioridades de Salta. No vamos a ser parte de las peleas nacionales que una y otra vez nos hacen caer de nuevo en la desilusión".

"Junto al trabajo de los gobernadores, los legisladores de "Primero los Salteños" vamos a lograr que el Congreso trabaje para que Argentina salga adelante y vamos a plantear firme oposición a las medidas que perjudiquen a nuestras provincias y nuestra gente", dijo

Jarsún advirtió que Salta necesita legisladores que acompañen al gobernador Gustavo Sáenz y los intendentes "para luchar por los recursos que nos corresponden, ya que en Buenos Aires no deben decidir por Salta. Vamos a hacer respetar a Salta en cada decisión".



