Jornada dedicada a la salud mental en la UNSa

El equipo de Salud Mental de la Universidad Nacional de Salta (UNSa) invita a toda la comunidad universitaria y al público en general a participar de una Jornada de Salud Mental que tendrá lugar este miércoles, de 9 a 13, en el campus de la universidad, en barrio Castañares. La actividad se enmarca en el Día Mundial de la Salud Mental, que se celebró el 10 de octubre pasado.

La propuesta busca generar un espacio de reflexión colectiva, intercambio y sensibilización sobre la importancia de la salud mental en la vida académica y comunitaria. A través de diversas actividades, los organizadores apuntan a promover una mirada integral del bienestar, que contemple tanto el aspecto emocional como los vínculos, los hábitos y las condiciones de estudio y trabajo dentro del ámbito universitario.

Durante la mañana, los pasillos de la entrada principal del predio se transformarán en un punto de encuentro con stands informativos e interactivos, donde los asistentes podrán participar de actividades lúdicas y juegos pensados para reflexionar sobre el cuidado de la salud mental, los modos de afrontar el estrés y las estrategias de acompañamiento entre pares.

Además, se instalará una radio abierta con la participación de estudiantes, docentes y profesionales del área, que compartirán experiencias, testimonios y recursos vinculados a la temática.

Salud Mental en la Universidad

Uno de los momentos centrales de la jornada será el taller "Pensar la Salud Mental en la Universidad", que se desarrollará a las 12, en la Sala de Reuniones de Aulas Norte. El encuentro contará con la presencia de invitados especiales de la Secretaría de Salud Mental y Adicciones y de la Fundación Dr. Miguel Ragone, quienes aportarán sus perspectivas sobre los desafíos actuales y las políticas públicas orientadas al cuidado de la salud mental en contextos educativos.

Desde el equipo organizador destacaron la importancia de generar espacios de escucha y contención dentro de la universidad, especialmente en un contexto en el que el bienestar psicológico de estudiantes y trabajadores se ha convertido en un tema de creciente preocupación.

"Pensar la salud mental en la universidad implica repensar las formas de vincularnos, de estudiar y de acompañarnos, para construir comunidades más saludables y solidarias", señalaron.

La participación en la jornada es libre y gratuita. Para asistir al taller, los interesados deben inscribirse previamente enviando un correo electrónico a [[email protected]](mailto:[email protected]).