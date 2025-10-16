Octubre rosa: un toque de amor propio

En el marco del Día Mundial contra el Cáncer de Mama, este 17 de octubre se realizará una jornada institucional en el auditorio del edificio corporativo, organizada por ECCO Emergencias e Instituto de Salta. Bajo el lema "Un Toque de Amor Propio", la propuesta busca generar conciencia sobre la importancia de la prevención, el diagnóstico temprano y el acompañamiento ante una enfermedad que toca de cerca a muchas mujeres y familias. La actividad está pensada principalmente para aseguradas al Coseguro de salud Altos de Salta, colaboradoras corporativas, y referentes del ámbito público y privado. Más que una charla, será un espacio pensado para compartir información valiosa, brindar contención y fortalecer vínculos desde el cuidado.

La jornada estará a cargo del Dr. Alejandro Castellani, médico salteño con más de 27 años de trayectoria en ginecología y mastología. Formado en la Universidad Nacional de Tucumán, el Dr. Castellani se ha convertido en un referente local por su labor en el Hospital Materno Infantil y en el centro VITAE.

Su estilo profesional combina conocimiento profundo con una sensibilidad que lo distingue: es claro, accesible y comprometido con la salud de sus pacientes. Durante la jornada, abordará temas como los autoexámenes, la frecuencia de controles médicos y los signos de alerta, brindando herramientas prácticas para el cuidado personal.

Esta iniciativa se suma a la exitosa jornada de Bienestar Emocional realizada en junio de 2024, y proyecta nuevas instancias para seguir fortaleciendo el compromiso con la salud integral. ECCO e Instituto de Salta no solo ofrecen servicios: construyen comunidad, promueven hábitos saludables y generan espacios donde el cuidado se transforma en cultura.

Cuidarnos es el primer paso. Esta jornada es una invitación a parar, escucharnos y priorizar nuestra salud. Sumate a este encuentro pensado para vos. Encontrá el enlace de inscripción en la bio de nuestro Instagram @institutodesalta y reservá tu lugar. Un toque de amor propio puede cambiarlo todo. Octubre rosa es el momento de hacerlo.