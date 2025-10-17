Repudio de Diputados por la agresión a Socorro Villamayor

La Cámara de Diputados de la provincia de Salta emitió ayer un comunicado en el que manifestó su "profunda preocupación" y su "más enérgico repudio" ante la agresión sufrida por la diputada Socorro Villamayor, quien fue atacada de manera "intempestiva y sin razón alguna" por una persona que vestía una remera identificada con el espacio político La Libertad Avanza.

El episodio ocurrió ayer a la mañana en el propio palacio legislativo cuando un hombre joven se lanzó sobre ella, primero con insultos y luego la escupió, antes de ser detenido por personal de seguridad.

El cuerpo legislativo provincial expresó su profunda preocupación y condenó la agresión física y verbal sufrida por la diputada. Reclamó respeto, diálogo y paz social como pilares de la convivencia democrática.

Desde el cuerpo legislativo se subrayó que "la violencia, en cualquiera de sus formas, es incompatible con los valores republicanos y democráticos que sustentan la vida institucional de nuestra provincia", al tiempo que se llamó a mantener el respeto y el diálogo como herramientas para la convivencia.

El texto difundido por Diputados remarcó que "las diferencias políticas o ideológicas nunca pueden justificar la violencia, la intolerancia, la descalificación, ni mucho menos la agresión", y exhortó a todos los sectores a contribuir al fortalecimiento de la paz social.

Finalmente, la Cámara reivindicó el respeto, el diálogo y la unidad de los salteños como pilares de la vida democrática, y rechazó toda manifestación de odio "que atente contra las instituciones de la República y la unidad del pueblo de Salta".