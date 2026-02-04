El aroma del contrabando: incautan 120 kilos de hojas de coca en un control clave del Plan Güemes

La Ruta Nacional 50, esa arteria que late al ritmo de la frontera norte,un territorio donde las rutas no solo conectan localidades, sino también realidades complejas marcadas por el tránsito constante de personas y mercaderías. En ese entramado, los controles federales cumplen un rol clave para detectar movimientos irregulares que muchas veces pasan inadvertidos en la dinámica diaria de la frontera.

En ese marco, personal de la Policía Federal Argentina concretó la incautación de 120 kilogramos de hojas de coca en estado natural durante un procedimiento realizado en la provincia de Salta, como parte de las acciones del Plan Güemes, una estrategia de seguridad impulsada por el Ministerio de Seguridad de la Nación para reforzar la presencia del Estado en zonas sensibles del norte argentino.

El operativo estuvo a cargo del Departamento Federal de Investigaciones (DFI), a través de la División Unidad Operativa Federal San Ramón de la Nueva Orán. La intervención se desarrolló sobre la Ruta Nacional N° 50, a la altura del kilómetro 28, un tramo considerado estratégico por el flujo vehicular que conecta a Orán con otras localidades del departamento y con áreas cercanas a la frontera.

Durante un control vehicular y poblacional, los efectivos federales detectaron un automóvil de alta gama cuyo desplazamiento y carga llamaron la atención del personal. Ante esa situación, se le indicó al conductor que detuviera la marcha para realizar una inspección preventiva.

Al revisar el rodado, los agentes constataron que transportaba seis bolsones que contenían hojas de coca en estado natural. El pesaje posterior confirmó un total de 120 kilos, una cantidad que excede ampliamente los márgenes permitidos para su traslado sin la documentación correspondiente.

Frente a esta situación, y al tratarse de una infracción a la Ley 22.415, que regula el Código Aduanero, los efectivos dieron inmediata intervención a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), específicamente a Aduana Orán. Tras la consulta formal, el titular del organismo, Licenciado Guillermo Frías, dispuso la incautación total del cargamento.

Los elementos secuestrados quedaron a disposición de la autoridad competente, en el marco de una causa por contrabando, conforme a lo establecido por la normativa aduanera vigente. Hasta el momento, no se difundieron precisiones oficiales sobre la situación procesal del conductor ni sobre el destino final de la mercadería incautada.

Este procedimiento se inscribe dentro de una serie de controles reforzados que se vienen realizando en el norte de Salta, una región atravesada por dinámicas comerciales complejas y por su condición fronteriza. En ese contexto, el Plan Güemes apunta a fortalecer los corredores estratégicos, mejorar la capacidad de detección y desalentar maniobras ilegales vinculadas al contrabando y otras actividades fuera del marco legal.