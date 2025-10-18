"Esta es una de las campañas más violentas en Salta"

El consultor y analista político Julio Pizetti advirtió que la actual contienda electoral "es una de las campañas más violentas que tuvo Salta en los últimos años". En diálogo con Radio Salta, analizó los episodios de tensión registrados en los últimos días y sostuvo que "a la gente no le gusta la violencia", por lo que este tipo de hechos "terminan dañando al sistema democrático".

"Esta campaña ha sido muy dinámica, cada semana cambiaba la agenda y el tono. Pero ahora se fue recalentando y el calibre de las balas que se tiran es cada vez más grande", afirmó.

El analista vinculó el aumento de la tensión a la importancia nacional de la elección legislativa del 26 de octubre, que enfrenta a dos grandes bloques: el oficialismo nacional y la oposición kirchnerista. "Lo que está en juego es muy importante para ambos sectores, por eso creo que esta última semana se va a intensificar todo", señaló.

Pizetti sostuvo que, más allá de las diferencias políticas, el electorado rechaza los ataques y agresiones. "En su mayoría, la gente no le gusta la violencia ni la agresión en la política. Eso perjudica a todos, perjudica al sistema. No hay un beneficiario claro en este tipo de situaciones", explicó.

El consultor remarcó que la sociedad "está buscando algo más positivo, propuestas concretas y certidumbre sobre el futuro". En ese sentido, consideró que "la violencia y la falta de debate le hacen mal a la democracia en general".

Un final de ciclo

En otro tramo del diálogo, Pizetti reflexionó sobre el contexto global y afirmó que la política tradicional está atravesando una transición. "Estamos asistiendo al final de un ciclo. Las viejas generaciones siguen usando las mismas prácticas que cada vez tienen menos efecto. Pero tengo fe en que las nuevas generaciones piensan distinto y traerán nuevas formas de hacer política", expresó.

También advirtió sobre el riesgo de que los hechos violentos y las denuncias cruzadas generen desconfianza ciudadana: "Toda esta conducta general hace que la gente pierda credibilidad en el sistema y piense que nada sirve. Ese es el punto más grave, porque la democracia está dejando de ser valorada como tal".

Al analizar el panorama electoral, Pizetti consideró que la reunión entre Javier Milei y Donald Trump en Estados Unidos "sirvió para profundizar la polarización". "Aquellos que están a favor de La Libertad Avanza consolidan su voto y los que están en contra buscan quién es la principal oposición. Eso complica a las listas provinciales que buscan un espacio propio", explicó.

Finalmente, Pizetti llamó a la ciudadanía a participar activamente en los comicios. "La política somete a la gente a cosas que no quiere, pero el domingo 26 está en manos de los ciudadanos. Con un simple voto se define el futuro. No se trata de regalarlo, es el momento más importante de la democracia", concluyó.