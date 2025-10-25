PUBLICIDAD

20°
25 de Octubre,  Salta, Centro, Argentina
pozo de Lomas de Olmedo
Elecciones legislativas nacionales
Salta

Más de 5 mil policías desplegarán un amplio operativo de seguridad por las elecciones legislativas en Salta

Desde las primeras horas del domingo, la Policía de Salta pondrá en marcha un dispositivo especial en los más de 500 establecimientos habilitados para votar. Además del control de la veda electoral, los efectivos custodiarán el traslado de urnas, las sedes del Correo Argentino y los centros de transmisión de datos, con apoyo tecnológico de los Centros de Videovigilancia.
Sabado, 25 de octubre de 2025 10:02
Más de 5 mil policías en toda la provincia estarán en el operativo durante la jornada electoral de mañana.
El Ministerio de Seguridad y Justicia confirmó que más de 5 mil policías integrarán el Operativo de Seguridad por las Elecciones Legislativas Nacionales 2025 en toda la provincia. El objetivo principal será garantizar que la jornada electoral de mañana se desarrolle con normalidad, seguridad y transparencia.

Desde las 7 de la mañana, los efectivos realizarán la cobertura externa en los más de 500 establecimientos educativos habilitados para la votación. De ese total, 179 sedes estarán bajo monitoreo constante gracias al soporte tecnológico de los Centros de Videovigilancia, que transmiten en tiempo real hacia el Centro de Operaciones Policial, ubicado en la Jefatura.

El despliegue también contempla patrullajes preventivos en las sedes del Correo Argentino y en los Centros de Transmisión de Datos, puntos clave para el proceso de conteo y envío de resultados. Asimismo, habrá acompañamiento en el traslado de las urnas desde los establecimientos hacia el Centro de Cómputos, bajo un esquema de seguridad coordinado con las autoridades electorales.

Además, la fuerza continuará con el control del cumplimiento de la veda electoral, vigente desde las 8 de la mañana del viernes, con especial atención a los actos públicos, venta de bebidas alcohólicas y difusión de encuestas o propaganda política, prácticas que están prohibidas por el Código Electoral Nacional.

El Centro de Operaciones de la Policía será el encargado de centralizar la información y supervisar el desarrollo de las tareas durante toda la jornada. Este comando permitirá coordinar los patrullajes, recibir alertas desde el sistema de videovigilancia y actuar rápidamente ante cualquier contingencia.

Por último, las autoridades recordaron que, ante cualquier incumplimiento a la veda electoral o situación irregular durante el proceso, la ciudadanía puede comunicarse con el Sistema de Emergencias 911 para realizar la denuncia correspondiente.
 

