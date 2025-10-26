PUBLICIDAD

26 de Octubre,  Salta, Centro, Argentina
Salta

Elecciones en Salta: La Libertad Avanza denuncia violencia, votos sin DNI y votos de fallecidos

El diputado provincial Roque Cornejo habló de más de 30 irregularidades y actos de violencia graves durante el proceso electoral en Salta
Domingo, 26 de octubre de 2025 19:44
Mientras se aguardan los resultados de las elecciones legislativas de este domingo, el diputado provincial Roque Cornejo Avellaneda, referente de La Libertad Avanza (LLA), denunció irregularidades desde el búnker de su espacio. Cornejo afirmó estar "atento y preocupado" por una serie de graves hechos que, según su equipo, ponen en tela de juicio la transparencia de los comicios.

El legislador opositor aseguró que se han detectado más de 30 denuncias formales y un total que supera las 50 irregularidades en mesas de votación, concentradas principalmente en la Capital y con focos puntuales en el interior de la provincia.

Uno de los puntos más graves de la denuncia es el que refiere a la violencia física y las amenazas contra militantes y fiscales de LLA. Cornejo reveló un episodio específico y alarmante: "Una dirigente nuestra estaba en una escuela junto con otra fiscal: las amenazaron con hierros y cuchillos en sus vehículos. Las denuncias están realizadas en comisaría y en la Justicia Electoral."

Denunció además la presencia constante de "punteros políticos dentro y fuera de las escuelas", una práctica que buscaba direccionar el voto.

El diputado dijo también que se permitió "votar a personas que no tenían DNI o DNI viejos", contraviniendo las normas de identificación electoral. El caso más delicado y que apunta a la falta de control en el padrón es el de las personas fallecidas que fueron a votar. 

Cornejo lamentó que la autoridad electoral se haya negado a tomar la denuncia de su fiscal en este caso puntual.
 

