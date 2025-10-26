Elecciones 2025: la participación electoral fue del 66%, la más baja desde la vuelta de la democracia

La participación electoral en los comicios legislativos de este domingo fue del 66 por ciento, según informaron fuentes oficiales, la más baja desde el retorno de la democracia en 1983.

A través estas elecciones, que se llevaron a cabo por primera vez con Boleta Única de Papel (BUP), se renovarán 127 bancas de la Cámara de Diputados y 24 del Senado.

Los comicios para las elecciones legislativas cerraron a las 18 de hoy en todo el país sin que se registraran demoras ni mayores incidentes.

Según informó la Dirección Nacional Electoral (DINE), a las 18 había votado el 66% del padrón en todo el territorio nacional.

En el año 2021, había votado el 71% del padrón y en 2023, donde también se eligió presidente, había participado el 77% de los ciudadanos.

En 2021, se renovaron 127 de las 257 bancas de la Cámara de Diputados y 24 de las 72 que tiene el Senado.

Cuadro comparativo de participación de elecciones legislativas nacionales.

En las primeras legislativas posteriores a la dictadura, la participación había sido la más alta en democracia: en aquella oportunidad se había presentadp más del 85% del padrón electoral.

El dato de 2025 confirma una tendencia preocupante: cada elección convoca a menos ciudadanos. Para los especialistas, revertir este proceso requerirá fortalecer la educación cívica, modernizar la comunicación electoral y reconstruir la confianza en los espacios de representación.