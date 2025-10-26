Seguí las elecciones legislativas junto a El Tribuno y Radio Salta

Alcanzaste el límite de notas gratuitas inicia sesión o regístrate .

Hoy, El Tribuno y Radio Salta ofrecen una cobertura integral, en vivo y en todas las plataformas, de las elecciones legislativas 2025, una jornada que será decisiva para el futuro político del país.

Desde las primeras horas de la mañana y hasta la medianoche, un gran equipo de periodistas, analistas y productores acompaña el minuto a minuto del comicio.

Con transmisiones en vivo por streaming, móviles desde distintos puntos de la provincia, entrevistas exclusivas, invitados especiales, análisis político y gráficos explicativos.

El ciclo especial incluye la participación de los equipos de Radio Salta y El Tribuno. Los productos están pensandos para los diferentes públicos y canales: como Instagram, TikTok, Equis, Facebook, WhtasApp, y otras redes sociales.

Además, el público podrá participar y enviar sus consultas a través de las redes de El Tribuno, donde habrá actualizaciones constantes, fotos, clips y fragmentos destacados de las entrevistas y debates.

Las elecciones legislativas 2025 definirán la nueva composición del Congreso y marcarán el rumbo político del país.



